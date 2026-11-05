Autopistas del Sol y Acceso Oeste habilitan el pago de peajes con QR, más descuentos con MPago

Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste anunciaron la incorporación de una nueva alternativa digital para el pago de peajes en Panamericana y Acceso Oeste: a partir del 6 de noviembre sus tótems de pago electrónico estarán habilitados para que los usuarios puedan pagar con QR, brindando una modalidad de pago ágil y simple.

Como parte del lanzamiento, los usuarios que realicen el pago del peaje con QR a través de la app de Mercado Pago podrán obtener el 50% de descuento en un viaje por día durante los 15 días de vigencia de la promoción. Una vez escaneado el código desde la app de Mercado Pago, el descuento se aplica de manera automática con cualquiera de los medios de pago asociado (dinero en cuenta – tarjeta de débito – tarjeta de crédito).

La iniciativa busca ampliar las alternativas de pagos automáticos disponibles para quienes transitan por Panamericana y Acceso Oeste y continuar incorporando herramientas digitales que simplifiquen la experiencia de viaje.

“Continuamos mejorando la oferta de pago electrónico en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones”, explicaron desde Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste.

La incorporación del QR forma parte del proceso de modernización de los medios de pago y permite sumar una opción sencilla, rápida y accesible para los usuarios.

Autopistas del Sol es la empresa concesionaria que administra el Acceso Norte, con sus ramales hasta las ciudades de Pilar, Campana y Tigre; y la Avenida General Paz. Grupo Concesionario del Oeste tiene a cargo el Acceso Oeste, desde Ciudad de Buenos Aires a Luján, con una arteria que llega hasta al Ruta 5.