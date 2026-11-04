Ituzaingó: Tres delincuentes detenidos y dos policías heridos tras una persecución por Acceso Oeste

Dos policías (ambos fuera de peligro) y dos delincuentes resultaron heridos durante un tiroteo registrado éste martes en cercanías del Acceso Oeste, producto de una persecución originada por el robo de un vehículo en Ituzaingó.

El episodio comenzó cuando tres delincuentes armados que circulaban en un Peugeot 206 negro interceptaron a una mujer de 48 años en la intersección de las calles 26 de Abril y Balbastro. Bajo amenazas con armas de fuego, le sustrajeron su vehículo Chery gris y escaparon.

Tras recibir la alerta del 911, efectivos del Comando de Patrullas de Ituzaingó desplegaron un operativo cerrojo para localizar a los sospechosos.

La investigación permitió establecer que el Peugeot 206 utilizado por los asaltantes circulaba con una patente adulterada y tenía un pedido de búsqueda por un robo automotor denunciado el 2 de noviembre en jurisdicción de la Comisaría Hurlingham Segunda, de Villa Tesei.

La persecución alcanzó la colectora de Acceso Oeste, a la altura de la calle A. García, donde tres sospechosos descendieron del vehículo con armas de fuego y comenzaron a disparar contra los policías. Según el parte oficial, los delincuentes atravesaron corriendo la traza de la autopista mientras continuaban efectuando disparos.

Ante la agresión, un sargento y una oficial de la Policía Bonaerense respondieron con sus armas reglamentarias. Finalmente, los tres hombres fueron reducidos y detenidos del otro lado de la autopista. Dos de ellos presentaban heridas de arma de fuego, mientras que el tercero resultó ileso.

Los aprehendidos fueron identificados como Mauro Gastón Quiroz, de 40 años; José Carlos Ortiz, de 44; y Jonatan Leonel Bernis, también de 40 años.

En otro punto del operativo, sobre Barcala y Acceso Oeste, se produjo un nuevo enfrentamiento armado cuando los delincuentes dispararon contra el personal policial. Como consecuencia, el sargento Jonathan Chomiak, de 36 años, recibió un disparo en la mano derecha, mientras que el teniente Mario Roberto Martínez, de 47, sufrió una herida de roce de bala en la nariz. Ambos efectivos se encuentran fuera de peligro.

Durante el procedimiento, los investigadores secuestraron una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros, con nueve proyectiles, y una Bersa Thunder Mini calibre .40, con cuatro municiones. Esta última registraba un pedido de secuestro por robo en jurisdicción de la Comisaría Vicente López Primera.

También fueron incautados un chaleco antibalas sin marca visible y 11 teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para avanzar con la investigación.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 de Ituzaingó, bajo las figuras de robo agravado de automotor, robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, atentado y resistencia a la autoridad y lesiones al personal policial.

Por disposición judicial, se convocó a la Policía Federal Argentina para realizar las pericias correspondientes y determinar las circunstancias de los enfrentamientos armados.