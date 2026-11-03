Había violado una domiciliaria: Cayó «La Marcia», cabecilla de una banda narco que operaba en Luján

Personal de la Delegación Morón de la Superintendencia de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas detuvo este lunes a Marcia Daniela Giovanetone, alias «La Marcia», señalada como la cabecilla de una organización dedicada a la venta de estupefacientes en Luján, que tenía su base en los barrios Ameghino, Villa Parque y Juan XXIII.

La captura se concretó cuando la investigada circulaba por la intersección de las calles Julián Álvarez y Perito Francisco Pascasio, del partido de Moreno, cerca del límite con General Rodríguez. La sospechosa era buscada por la Justicia federal desde marzo, a raíz de los múltiples allanamientos realizados en el marco de una causa tramitada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mercedes, a cargo del Dr. Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, con intervención de la Secretaría Penal N°4, del Dr. Cristian Ignacio Gómez. La detenida quedó a disposición de ese juzgado.

Según se informó, Giovanetone registraba, además, dos capturas activas solicitadas por la justicia ordinaria. En esos expedientes figura como cabecilla de una organización criminal dedicada a la comercialización de estupefacientes, con un búnker y diversos puntos de venta en Luján, en los barrios Ameghino, Villa Parque y Juan XXIII.

Giovanetone había sido detenida en numerosas ocasiones como consecuencia de procedimientos por venta de estupefacientes llevados a cabo en su domicilio de calle Darwin 2350.

La organización tenía en la cima a Giovanetone y a su pareja, Carlos Alberto Salas alias “El Rubio” -detenido a principio de año en el operativo del barrio Ameghino-, considerados los líderes.

Por debajo de ellos se encontraban Diego Salas y Macarena Peralta, encargados de la distribución de estupefacientes y de la recaudación del dinero.

El prontuario de Giovanetone también fue un elemento clave. El 30 de agosto de 2023, en un procedimiento en calle Darwin y Tucumán y en El Negrito Manuel y Pasteur, barrio Elli, se incautaron 1,292 kilogramos de cocaína, tanto fraccionada como compacta.

🚨 CAYÓ ACUSADA DE LIDERAR UNA BANDA NARCO QUE VENDÍA EN LUJÁN

– La captura la concretó la Delegación Tráfico Ilícito de Drogas de Morón en Moreno.

– Hubo persecución y hasta un disparo policial para frenarla. pic.twitter.com/yLJRI4N8Eg — Vía Szeta (@mauroszeta) November 3, 2026

El 7 de febrero de 2024, en un nuevo operativo en Darwin y Tucumán, se secuestraron cocaína y marihuana, y se concretó la detención de la mujer.

El 5 de abril de 2025, con intervención de la misma Fiscalía, se allanaron nuevamente domicilios en Darwin y Tucumán y en Florida y Alfonsina Storni —identificado como “búnker”—, donde se incautó cocaína fraccionada y se detuvo a Fabián Ariel Cruz.

El 9 de julio de ese mismo año, otro procedimiento en un búnker de calle Florida derivó en el secuestro de cocaína lista para la venta, dinero en efectivo y la detención de Fátima Daiana Maciel.

El 8 de marzo de este año, en un nuevo allanamiento en Darwin y Tucumán tras la balecera, se incautaron mas 1.700 dosis de cocaína preparadas para su comercialización y fue detenido Carlos Alberto Salas, pareja de Giovanetone.

La Ayudantía Fiscal Especializada en Estupefacientes del Departamento Judicial Mercedes había ordenado la detención de Giovanetone, pero tras concedérsele el arresto domiciliario, la imputada quebrantó la medida y siguió dirigiendo la banda desde la clandestinidad.

Pese a estas intervenciones, la organización continuó operando. Pero episodio a los tiros aportó un elemento decisivo. Ese día se produjo un enfrentamiento armado tras una discusión vecinal, en el que fue detenido “El Rubio”, acusado de: “Abuso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”.

Ese hecho generó, según el parte oficial, “una ruptura temporal de la organización”, lo que aceleró las medidas judiciales.

Giovanetone, por su parte, registra causas penales desde 2014, cuando fue acusada de la sustracción de un niño, en un expediente que tramitó en la UFI N°10 de Mercedes. Con el correr de los años, fue acusada en otros cuatro expedientes por violación a la ley de drogas, con un paso por una cárcel de la plata. En el medio, cobró una serie de planes sociales como el Progresar, la AUH y un el beneficio para acceder a una garrafa de gas, según sus registros oficiales.