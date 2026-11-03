Tras los rumores de un acuerdo con Kicillof: El PRO, LLA y la UCR rechazaron la vuelta a las reelecciones indefinidas

Tras una reunión de la Mesa Ejecutiva encabezada por Mauricio Macri, el PRO bonaerense anunció que no acompañará ningún intento de habilitar la reelección indefinida de intendentes. La iniciativa es impulsada por el MDF de Axel Kicillof, que intenta sellar su alianza con los caciques peronistas. El impedimento llevó a que en diciembre pasado, algunos jefes comunales (de la camporista Mayra Mendonza al libertario Diego Valenzuela) renunciaran a mitad de mandato para asumir una banca en la Legislatura bonaerense. Esperan poder presentarse en 2027.

En medio de versiones sobre un posible acuerdo entre el Gobierno y la UCR para avanzar en esa línea, Diego Santilli también expresó su rechazo en X: “Jamás vamos a apoyar la reelección indefinida de los intendentes”.

“Desde el PRO de la Provincia de Buenos Aires queremos ser claros: no vamos a apoyar ninguna iniciativa que busque habilitar la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses”.

En 2016, con el PRO les pusimos un límite a quienes querían perpetuarse en el poder. Ahora Kicillof y el kirchnerismo quieren volver a los cargos eternos.



La Provincia no puede ser un feudo de unos pocos. A la reelección indefinida le vamos a decir NO. Siempre. https://t.co/Y93Y2TIXQk — María Eugenia Vidal (@mariuvidal) November 2, 2026

“El límite a las reelecciones fue una conquista institucional de la gestión de María Eugenia Vidal, votada en 2016 con amplio consenso en la Legislatura provincial, incluyendo el acompañamiento de legisladores de distintas fuerzas políticas”. En aquel momento, el massismo estuvo de acuerdo y hoy es la principal fuerza peronista en oponerse.

“Hoy el kirchnerismo quiere volver atrás. Quiere restaurar las viejas lógicas que convirtieron a muchos municipios bonaerenses en feudos personales, donde el aparato se perpetúa y la alternancia se vuelve imposible. No alcanza con el silencio. Hay que decirlo fuerte: la Provincia necesita más democracia, no menos”, apuntaron desde el macrismo.

Por su parte, el presidente de la LLA bonaerense, Sebastián Pareja, comunicó en X que «nunca vamos a acompañar las reelecciones indefinidas». En rigor, el rumor indicaba un posible acuerdo con la UCR para avanzar con la contarreforma.

Otra que salió a despegarse de la «operación» política fue la senadora provincial Nerina Neuman. «Ante las versiones periodísticas que vinculan a la Unión Cívica Radical con un supuesto acuerdo para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, quiero desmentir categóricamente esa información», escribió.

Nuestra postura es clara y sin especulaciones: nunca vamos a apoyar las reelecciones indefinidas de los intendentes. Siempre lo dijimos.



Estamos ante un punto de inflexión: 6 de cada 10 intendentes bonaerenses no podrán competir por un nuevo mandato en 2027, si se mantiene la… https://t.co/DGCYvmVGeO — Sebastián Pareja (@SPareja_) November 3, 2026

Ante las versiones periodísticas que vinculan a la Unión Cívica Radical con un supuesto acuerdo para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, quiero desmentir categóricamente esa información.



Esta posibilidad no ha sido conversada a nivel partidario… https://t.co/oUfr54sSVm — Nerina Neumann Losada (@NerinaNeumann) November 2, 2026

Coordinación territorial

El PRO realizó, este lunes, el tercer encuentro de coordinación territorial con la presencia del ex presidente de la Nación y actual titular del espacio, Mauricio Macri, quien estuvo acompañado por el jefe de bloque de Diputados, Cristian Ritondo, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez.

Además de la asistencia de jefes municipales, se hicieron presentes legisladores, concejales, consejeros escolares y varios referentes de la Segunda Sección Electoral, con el objetivo de trabajar en conjunto para las próximas elecciones en 2027, «recuperar la provincia» y correr de la gobernación bonaerense al peronismo.

«Cada municipio que gestionamos es la prueba de que las cosas se pueden hacer bien: invertimos en seguridad, salud y educación, incluso donde la Provincia no está presente. Seguimos trabajando para llegar preparados para el año que viene y recuperar la Provincia ¡Hay equipo!», aseguraron.

Por estos días y bajo el lema «el próximo paso», la actual conducción del PRO liderada por Macri, y acompañada por Soledad Martínez y Fernando De Andreis, trabaja en un proceso de reestructuración en los distritos del interior para fortalecer las futuras candidaturas el año próximo.

Tercer encuentro de coordinación territorial, con la presencia de @mauriciomacri.



Hoy nos reunimos con los intendentes, legisladores, concejales, consejeros escolares y referentes de la Segunda Sección Electoral.



Cada municipio que gestionamos es la prueba de que las cosas se… pic.twitter.com/ue9DjKV55x — PRO Buenos Aires (@probuenosairesp) November 2, 2026