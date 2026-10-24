En busca de «la unidad», la cúpula de las 62 Organizaciones Peronistas recibieron a Massa

La conducción nacional de las 62 Organizaciones Peronistas mantuvo este jueves un «encuentro de trabajo» con el líder del Frente Renovador y ex ministro de Economía Sergio Massa en su sede central de Pasco 148 (SUTEP), en CABA.

La reunión se inscribe en el marco de una serie de reuniones e intercambios institucionales que el histórico brazo político del sindicalismo peronista viene desarrollando con diversos referentes de cara a dos objetivos: «La unidad del peronismo» y «el diseño de un proyecto programático para las próximas elecciones».

Según informaron voceros, la cita tuvo como eje principal el análisis de la situación socioeconómica actual, el estado del mercado de trabajo y la necesidad de articular propuestas que defiendan los derechos de los trabajadores.

Desde la conducción de las 62 Organizaciones enfatizaron el carácter «plural» e «independiente» de estas convocatorias, desestimando «cualquier tipo de alineamiento automático o compromiso político prematuro con candidaturas particulares». Previamente se reunieron con la secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García.

También hubo encuentros con el senador por Chaco Jorge Milton Capitanich, la diputada nacional Victoria Tolosa Paz (FdT), el exdiputado y exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo; y la ex diputada nacional Mirta Tundis (FR).

«Nuestra responsabilidad histórica es escuchar a todos los dirigentes del espacio, aportar la visión del movimiento obrero organizado y debatir ideas que sirvan para consolidar un proyecto de país y recuperar conquistas históricas que se han perdido con el gobierno actual. Esto no implica acuerdos cerrados ni adhesiones personales, sino la búsqueda de unidad alrededor de coincidencias programáticas», explicaron desde la entidad tras finalizar el cónclave.

En ésta oportunidad, el debate estuvo centrado en la reorganización partidaria y la estrategia territorial, lo que confirma la posición de la entidad de mantener conversaciones horizontales con todas las terminales del justicialismo, evitando quedar supeditados a disputas internas o armados sectoriales específicos previo al cierre de listas.

También participaron del encuentro con Massa el vicepresidente de la Junta Electoral del PJ, Máximo Rodríguez; y el exministro de agricultura de la Provincia de Buenos Aires, Haroldo Lebed. Entre otros, estuvieron los siguientes dirigentes:

Julio Rubén Ledesma, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio y Afines (SEOCA) de la Zona Oeste; José Ibarra., secretario de las 62 Organizaciones peronistas como así también de la Federación de Conductores de Taxi; Fabián García, de Soecra; Rubén Grimaldi, de UTERA; Guillermo Moser; secretario General de la Federación de Luz y Fuerza; «Cacho García», secretario de la Federación del Interior de Estaciones de Servicio; Juan Carlos Murgo, del gremio del Caucho; Gonzalo Salum, de Asociación de Judiciales; Fabián Hermoso, secretario de Federación de la Industria Química; Guillermo Mangone, secretario de la Federación de Trabajadores de la industria del Gas; Adolfo Villafañe, secretario de Obreros y Empleados de la Industria del Chacinado; Marcelo D’Ávila, de Guincheros: París Barrera, de Cantantes; Julio Estévez, de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Ángel García, de UPSARA; Karina Álvarez, de las 62 Organizaciones Peronistas de Regional Moreno; y Joaquín Santucho (SEOCA), de las 62 Organizaciones regional Morón.

Correa a la CGT

Por otra parte, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, se encontró éste viernes con los referentes de la CGT Regional Morón-Hurlingham-Ituzaingó (que nuclea a unas 70 organizaciones), en la sede del SOESGYPE de Morón.

La cumbre tuvo que ver con la «normalización» de la Regional. Asistieron Domingo Bruno y Alfonso Martínez, por Gastronómicos; Ricardo Gamarra (La Bancaria); Germán Martín (La Fraternidad); Claudia Schiavello (SADOP); Rubén Andrada (UOM); Jorge D’Andrea (ATSA); V. Hugo Pintos (SEOCA); Carlos Acuña (h), por Estaciones de servicio); José “El Vasco” Minaberrigaray (SETIA) y David Ponce (delegado de Regional Morón del Ministerio de Trabajo).