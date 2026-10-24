9 años después, el Tren Sarmiento vuelve a detenerse en los andenes centrales de Ramos y Ciudadela

Desde el próximo sábado 24 de octubre al mediodía, los servicios eléctricos del Ramal Once-Moreno de la Línea Sarmiento de Trenes comenzarán a detenerse en las plataformas centrales de la estaciones de Ciudadela y Ramos Mejía.

Las obras se enmarcan en el plan de Emergencia Ferroviaria decretada por la Secretaría de Transporte de la Nación. En Ramos Mejía son efectuadas por Trenes Argentinos Infraestructura y contemplan la construcción integral del andén central. Su funcionamiento, que no sucedía desde 2017, permitirá incrementar la seguridad operacional para la corrida de trenes y para la circulación de pasajeros sobre el andén.

Los trabajos realizados para la puesta en marcha de andén central de Ramos Mejía fueron: la ejecución estructural del nuevo andén central, la construcción de nuevas escaleras y rampa de acceso, la colocación de solado háptico reglamentario y la construcción de espacios guarda hombre debajo de los andenes. Asimismo, se construyeron nuevos refugios, módulo de acceso SUBE y el acceso al andén desde túnel peatonal.

En tanto, en Ciudadela, Trenes Argentinos Operaciones instaló las luminarias del andén central, colocó monitores indicadores de la llegada del próximo tren, acondicionó el módulo SUBE, pintó las dependencias y activó cámaras de vigilancia y equipos de anuncio al pasajero.

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Desde el sábado 24/10, a las 12 h, los trenes circularán por el andén central en las estaciones Ramos Mejía y Ciudadela.



Los accesos serán por el túnel peatonal, y por Av. de Mayo, en Ramos Mejía, y por la calle 9 de Julio, en Ciudadela. pic.twitter.com/Rs5GSEOCQa — Trenes Argentinos (@TrenesArg) October 23, 2026

A partir del sábado, la circulación de formaciones se efectuará por las vías centrales, optimizando la operación e incrementando las posibilidades de diagramación de los servicios y alternativas de respuesta ante contingencias por contar con cuatro andenes habilitados.

Asimismo, al desplazar la corrida de trenes hacia las vías centrales e internas, se reducirá la posibilidad de incidentes con vehículos en los pasos a nivel.

El proyecto de readecuación de Ramos Mejía contempla la finalización de obras que quedaron inconclusas durante años. Además de las obras sobre el andén central, se avanza en la restauración del edificio histórico de la estación, las boleterías, el hall principal y el centro de atención al pasajero, garantizando nuevos accesos y mejores condiciones de seguridad para todos los usuarios de la línea Sarmiento.

Conjuntamente, se continuará trabajando en la puesta en marcha de los sanitarios públicos de hombre, mujer y personas con discapacidad, como así también de las dependencias operativas.