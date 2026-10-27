Morón cayó en Casanova y sólo aspira a mantener el tercer puesto de la Zona A, de cara al Reducido

Con un gol de Mariano Santiago a los ‘9 del primer tiempo, producto de una pelota parada, Almirante Brown superó en Isidro Casanova 1 a 0 al Deportivo Morón y aseguró su clasificación al Reducido de la Primera Nacional.

El Gallito, que ya había perdido toda chance de ganar la Zona A, ahora apenas puede aspirar a conservar la tercera ubicación, ya que se le acercaron Madryn y Colón. Mientras que el escolta, Godoy Cruz, aprovechó el tropiezo de Ferro (que arruinó su propia fiesta ante Chaco For Ever) para golear a Mitre de Santiago del Estero y llegar a la 36° y última fecha con chances de acceder por primera vez a la cima del certamen, que define el pase a una final por el Ascenso.

El “Tomba” llegó a los 63 puntos, a dos de Ferro. El Morón de Otta se estancó en 58 (5 de los últimos 6 perdidos). Y el próximo sábado recibirá a Ciudad Bolívar, que también se metió en el Reducido. Almirante visitará a Godoy Cruz, que necesita que Ferro no le gane a un Acassuso ya descendido para ser finalista. Ambos con fecha y hora a confirmar.

"El que no salta se va a la B"



Porque la hinchada de Almirante Brown luce trapos de Morón y canta contra Chicago. pic.twitter.com/CzaA7e2lBM — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026

"Mariano Santiago"



Por el gol del jugador de Almirante Brown ante Morón. pic.twitter.com/J9KxmTrLwN — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 25, 2026

Por su parte, Atlanta le ganó un cruce clave a Gimnasia de Jujuy, por 2-1 como visitante, y es el nuevo escolta de la zona B, por la caída agónica de Temperley ante Chacarita.

Además, Temperley jugó en un Alfredo Beranger colmado y tenía todo dado para aprovechar el tropezón de Tristán Suárez e igualarlo en la punta de la zona B, aunque el tanto agónico del delantero juvenil Thiago Zárate le dio el triunfo a Chacarita, que se acerca a la permanencia y hunde a Nueva Chicago.

El propio “Torito” jugará ante San Martín de San Juan este lunes como local, a las 13:00, en un partido en el que debe ganar para salir de la zona roja, o empatar para igualar a Patronato: si pierde, llegará a la última fecha sin depender de sí mismo para salvar la categoría, en un clásico cargado de condimentos ante “Chaca”.