B Nacional: A Morón le alcanzó con el empate ante Colegiales para avanzar a Cuartos de Final

Deportivo Morón avanzó éste domingo a la siguiente fase del Reducido de la Primera Nacional, después de empatar 1-1 ante Colegiales en el estadio «Nuevo Francisco Urbano». El Gallo sufrió más de la cuenta, pero hizo valer la ventaja deportiva que había conseguido durante la fase regular para seguir en carrera por el segundo ascenso.

El partido se abrió por intermedio de Rodrigo Monserrat, quien dominó un pelotazo entre los centrales y definió fuerte y arriba para derrotar al arquero Salvá. El resultado era justo, más allá de la gran acción individual, por el trámite.

Sin embargo, Morón rápidamente y encontró el empate con una pelota parada. Joaquín Livera lanzó un centro preciso y Emanuel Iñíguez apareció con un tremendo cabezazo para superar a Emilio Di Fulvio y devolverle la tranquilidad al Gallo. El empate no se movió en la segunda mitad de un encuentro, por lo que al final celebró el local.

Ahora se vienen las instancias decisivas. Más tarde jugarán Ferro y GyT de Salta. A su término se sabrá si Morón clasifica en segundo o tercer lugar para la segunda fase, pero lo seguro es que definirá en casa ante Colón, Maipú o Bolivar.

🐔🔥 ¡DE CABEZA LO EMPATA EL GALLITO!



⚽️ Emanuel Iñiguez puso el 1-1 para @depmoronoficial frente a Colegiales por el Reducido de la #PrimeraNacional



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