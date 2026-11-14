Ituzaingó se vuelve a quedar sin línea local: 10 años después, la empresa 216 dejará de operar la 504

La empresa Línea 216 SAT confirmó ésta semana que el 1° de diciembre dejará de operar la línea comunal de colectivos N°504 de Ituzaingó, por considerarla absolutamente «deficitaria». Por ahora, el gobierno de Pablo Descalzo intenta salvar el ramal mediante un segundo llamado a licitación y, tal como ocurrió en 2016, se excusó de sus responsabilidades culpando al Gobierno Nacional. Hace diez años daba de baja a todos los empleados que formaban parte de la Línea local, hasta ese entonces de gestión estatal, para entregársela de emergencia a la actual prestataria.

En un comunicado, el gobierno municipal informó que «la crisis que sufre esta línea, como tantas otras, en diferentes puntos del país, se da como consecuencia de la decisión del gobierno nacional de no financiar más los subsidios de transportes municipales y provinciales, siendo imposible para estos niveles de Estado, tomar dicha responsabilidad».

Ante esta situación, realizó un primer llamado a licitación que, tal como era de esperarse, quedó desierto. No se presentó nadie. Sin embargo, el Ejecutivo insistió con un segundo llamado, cuya apertura de ofertas está prevista para el lunes 30 de noviembre.

Por lo pronto, el presidente de la Línea 216, Oscar Álvarez, confirmó al portal «Primer Plano» que la empresa dejará de operar el ramal local éste mismo mes. Precisó que los $31 millones mensuales que recibe del Gobierno de la Provincia por subsidios «no alcanzan ni para cubrir el gasoil» de una línea que, por cierto, deja muchísimo que desear.

#Ituzaingó La empresa 216 dejará de operar la línea comunal de colectivos 504, porque el gobierno de Pablo Descalzo no quiere afrontar más subsidios. Ya había pasado en 2015, cuando su padre echó a 70 empleados que habían iniciado la línea en 2013 bajo un régimen municipal pic.twitter.com/6zW7Y8saPV — Darío Albano (@albanodl) November 14, 2026

La L504 nació en mayo de 2013, cuando la gestión de Alberto Descalzo veía en el horizonte el fin de una era, con 20 años en el poder. Hasta ese entonces no había ninguna línea de colectivos que atravesara el distrito de norte a sur, cruzando tanto las vías del FCC Sarmiento como la Av. Rivadavia. Era, junto el hospital público, una de sus grandes deudas con los vecinos. Y, tal como pasó con el PAMI (a la que le donó el predio del nosocomio) buscó la ayuda del Gobierno de Cristina Kirchner para que, a través de subsidios, lograra activar rápidamente la primera línea comunal. Por supuesto, lo hizo con vehículos usados, escaso personal y muy precarizado; y poco apego a los horarios.

No obstante esos problemas logísticos, y aunque lograría zafar de la marea amarilla, diseñó un inmediato plan de ajuste tras la llegada de Mauricio Macri a la Presidencia: En diciembre de 2015 echó a todo el personal contratado para la Línea 504, que unos meses después entregó de manera directa y precaria a la «216». Recién en septiembre de 2017 se realizó una adjudicación homologada por el HCD, donde el entonces concejal Esteban Vallariano (PS) denunciaba que no se estaba cumpliendo ni con los ramales, ni con los horarios establecidos por el contrato. Una constante que llega hasta la actualidad, donde los pocos coches que se ven por la calle, sin rigor horario, aparecen vacíos.

En algún momento había dos ramales. Luego se fueron convirtiendo en uno que atraviesa la Av. Ratti desde el Acceso Oeste hasta el túnel «Héroes del Monte Longdon». Se suponía que debía funcionar con un cronograma cada 24 minutos. La intermitencia, tal como ocurría bajo la gestión municipal, atento contra la aceptación de sus propios pasajeros.

Muy distinto a las realidades de Merlo o Moreno, donde las líneas municipales son las más rentables. Aún así, la intendenta Mariel Fernández tuvo que declarar desierto el llamado a licitación que hizo en septiembre para ampliar las zonas de cobertura de su distrito, lo que apareja una gran incertidumbre respecto de los trabajadores de «La Perlita».

Si bien es cierto es que el Gobierno cambió el esquema de subsidios (ahora sólo se hace cargo de las líneas de jurisdicción nacional), tanto Provincia como sus municipios se niegan a aceptar la tarifa real del servicio: En la inmensa mayoría del país, se paga el doble sino el triple por un viaje interurbano del AMBA, aún con subsidios del Estado.

La línea tenía dos ramales, que se convirtieron en uno defectuoso por el incumplimiento de horarios.











