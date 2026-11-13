Morón: Una ordenanza obliga al intendente a tener que mostrar los «anexos» en el Boletín Oficial

El Concejo Deliberante de Morón aprobó ayer, por mayoría, una ordenanza que taxativamente obliga al intendente, Lucas Ghi, a publicar los decretos oficiales de manera completa, incluidos los «anexos» que en algunos casos se omiten del Boletín Oficial bajo la excusa de «razones de espacio». Una figura que para la oposición es anormal y que semanas atrás llevó a un exconcejal del ARI (Francisco Mones Ruiz) a presentar una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.

«El intendente publica ordenanzas de manera incompleta. Pone al final del texto que los anexos deberán ser solicitados a la oficina de Asuntos Técnicos. Pero, como se hace en forma digital, no existe fundamento legal ni técnico por razones de espacio. No hay costo ni límite de páginas en un archivo PDF. Hay una clara decisión del Ejecutivo de ocultar información, como pasó con los anexos del decreto de la Policía Municipal», explicó el autor del proyecto.

La Ley N°27275/2016 de «Acceso a la Información» obliga al Estado a publicar todos sus actos de gobierno (salvo excepciones) en los medios digitales y formatos abiertos. Así lo suele hacer Morón en su portal, pero, como ocurre en distritos vecinos, no siempre aparecen los anexos que detallan los nombramientos, insumos, o que discriminan funciones.

Tras la denuncia de Mones Ruiz, el tema llegó a la TV por cable: El mes pasado el programa «La Cornisa» envió al periodista Luis Gasulla a pedir ver los Boletines, pero no pudo pasar del hall central del primer piso del palacio municipal. Aún cuando la jefe de Gabinete, Estefanía Franco, lo cruzó y prometió: «cuando tengas una audiencia te atiendo».

Por 16 votos a 8, el HCD #Morón aprobó una ordenanza que obliga al intendente a publicar los decretos del Ejecutivo de manera completa, con sus anexos, en la versión digital del Boletín Oficial. El proyecto original (de Resolución) era de Ariel Aguilera (TdA) y lo modificó el NE. https://t.co/pAVQTJby5J pic.twitter.com/nFfUq2Pfea — Darío Albano (@albanodl) November 13, 2026

El asunto escaló desde que a fines de julio, cuando el intendente creó por decreto a su «Policía Municipal», tras retirar del Concejo Deliberante el proyecto que se estaba discutiendo con la oposición (iba a ser votado con varias modificaciones). El decreto N°1519/2026 finalmente apareció en el primer Boletín de agosto, sin los anexos que detallaban reglamentaciones y compras para la guardia urbana, aunque serían una copia fiel del proyecto enviado al HCD.

Tras el pantallazo de La Nación+, en la primera sesión que pudo el concejal Ariel Aguilera (del monobloque Todo por Argentina) presentó sobre tablas un proyecto de Resolución para evitar más omisiones en el Boletín, por si no alcanzaba con la ordenanza N°4492 del 2002. La intervención del sabbatellismo (y hasta del propio Ruiz) permitió transformarlo en una «ordenanza», que el intendente está obligado ahora a promulgar o a vetar. Por lo pronto, sabe que los 16 votos que consiguió la norma (LLA, Fuerza Patria, PRO, UCR y TdA) servirían para promulgarla desde el HCD.

Ninguno de los dos grandes bloques tiene acuerdos permanentes en el recinto. Minutos antes, con la ayuda de los concejales Faro, Cáceres (del PRO) y Picón (UCR), el oficialismo evitó una nueva interpelación, solicitada por el sabbatellismo.

El bloque de Fuerza Patria alegaba «un deterioro sustancial de las prestaciones, la falta de insumos, personal y mantenimiento edilicio». Pero su moción fue rechazada en el tratamiento «sobre tablas» (el sabbatellismo no integra ninguna comisión) por 13 votos a favor y 11 en contra, cuando necesitaba llegar a la mayoría especial de 16.

El comandante

Sebastián Rodriguez, por ZOOM, en la sesión del jueves 12

En la misma sesión ordinaria, el HCD declaró como «Personalidad Destacada» a Sebastián Rodríguez, comandante de Aerolíneas Argentinas, que tripuló el vuelo que trasladó el martes pasado al Papa León XIV desde Aeroparque a Córdoba.

El proyecto, presentado sobre tablas por el bloque de Fuerza Patria, fue acompañado por los 24 concejales. Luego de la votación, el propio homenajeado se dirigió al recinto vía zoom y declaró que estaba «honrado» tanto por haber colaborado con la visita papal como por la distinción le daba el Concejo. «Son días muy emotivos. A veces no alcanzan las palabras. El mensaje que recibí del Papa es de Paz y esperanza», sostuvo el comandante en contacto directo.

Rodríguez realizó sus estudios primarios en el Instituto San José, los secundarios en el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Viaje, donde conoció al actual párroco de la Catedral de Morón, el Padre Martín Bernal. Más adelante estudió Hotelería en la Universidad de Morón. Finalmente decidió dedicarse de lleno a su vocación por la aviación.

Entre otros temas destacados de ayer, el Concejo Deliberante también debatió la actualización de la normativa que regula el funcionamiento de la Comisión Permanente de Festejos de El Palomar (este 10 de noviembre cumplió su 52° aniversario), con el objetivo de fortalecer la participación de las instituciones de la ciudad en el diseño de las celebraciones.