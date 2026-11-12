Volkswagen Gol es la marca más buscada: La Matanza lidera el ranking de robo de autos en PBA
Entre enero y septiembre de este año se registraron 23.463 denuncias de robo o hurto de autos, según datos de la Dirección Nacional de Registro Automotor. Provincia de Buenos Aires, CABA y Córdoba capital concentran el 84% de los casos. Mientras que La Matanza lidera holgadamente el ranking en PBA, con casi 2500 robos en lo que va del año. De acuerdo al relevamiento de «PatenteDigital», el modelo más buscado en Argentina es el Volkswagen Gol (1.900).
La Matanza concentra el 20,1 % del total provincial analizado con 2.432 robos, sumando a unas 12 localidades listadas. Pero Mar del Plata aparece como la ciudad con más casos en PBA, con 746 casos relevados.
En un segundo bloque alto (de entre 500 y 750 casos), aparecen los municipios de Gral. Pueyrredón (746 casos), Morón (646), Lanús (645), Lomas de Zamora (612), Quilmes (609), Merlo (573), San Martín (518) y Moreno (513).
En un nivel intermedio (entre 180 y 450 casos) hay ootros 13 partidos encabezados por Almirante Brown (449), José C. Paz (417) y Tres de Febrero (387), hasta llegar a Hurlingham (181).
Los 15 municipios restantes del ranking de «Patentes» registran cifras por debajo de los 120 robos, comenzando por Vicente López (119) y cerrando con San Fernando (33).
Robos de autos por ciudad (y por Municipio) en PBA, de enero a septiembre 2026:
Mar del Plata (Gral. Pueyrredón): 746
José C. Paz (José C Paz): 417
González Catán (La Matanza): 362)
Isidro Casanova (La Matanza): 339
Moreno (Moreno): 314
Gregorio de Laferrere (La Matanza): 292
Lomas de Zamora (Lomas de Zamora): 287
Quilmes (Quilmes): 278
Merlo (Merlo): 261
San Justo (La Matanza): 260
Morón (Morón): 244
Virrey del Pino (La Matanza): 244
La Plata (La Plata): 216
Ituzaingó (Ituzaingó): 216
Berazategui (Berazategui): 202
Monte Grande (Esteban Echeverría): 190
Lanús Oeste (Lanús): 188
Florencio Varela (Florencio Varela): 183
Castelar (Morón): 182
Ramos Mejía (La Matanza): 177
Rafael Castillo (La Matanza): 173
San Miguel (San Miguel): 162
Banfield (Lomas de Zamora): 160
Caseros (Tres de Febrero): 149
Libertad (Merlo): 145
Villa Luzuriaga (La Matanza): 144
Bernal (Quilmes): 140
Ciudad Evita (La Matanza): 135
Lanús Este (Lanus): 133
Lomas del Mirador (La Matanza): 121
Villa Ballester (San Martín: 121
Ciudadela (Tres de Febrero): 119
Wilde (Avellaneda): 119
Temperley (Lomas de Zamora): 119
José León Suárez (San Martin): 118
Haedo (Morón): 118
Grand Bourg (Malvinas Argentinas): 117
General Rodríguez: 114
Hurlingham: 110
Los Polvorines (Malvinas Argentinas): 107
Claypole (Almirante Brown): 103
El Palomar (Morón): 102)
San Francisco Solano (Quilmes): 102
La Tablada (La Matanza): 97
Remedios de Escalada (Lanus): 95
Pilar (Pilar): 93
Burzaco (Almirante Brown): 93
Ezpeleta (Quilmes): 89
Marcos Paz (Marcos Paz): 87
Avellaneda (Avellaneda):84
Loma Hermosa (San Martin): 80
Lanús (Lanus): 76
Cañuelas (Cañuelas): 72
Villa Tesei (Hurlingham): 71
Pablo Podestá (Tres de Febrero): 70
Villa Trujui (Moreno): 69
Adrogué (Almirante Brown): 68
9 de Abril (Esteban Echeverria): 66
Luján (Lujan): 66
Paso del Rey (Moreno): 66
Bella Vista (San Miguel): 66
Tortuguitas (Malvinas Argentinas): 63
Zárate (Zarate): 60
Pontevedra (Merlo): 60
Mariano Acosta (Merlo): 59
Berisso (Berisso): 59
Guernica (Presidente Peron): 59
Glew (Almirante Brown): 55
Ezeiza (Ezeiza): 55
Boulogne (San Isidro): 54
Campana (Campana): 54
Luis Guillón (Esteban Echevería): 53
Sarandí (Avellaneda): 51
Gral. San Martín (San Martín): 50
Monte Chingolo (Lanus): 50
Villa Bosch (Tres de Febrero): 49
Presidente Derqui (Pilar): 49
San Antonio de Padua (Merlo): 48
Rafael Calzada (Almirante Brown): 47
Villa Madero (La Matanza): 47
Olivos (Vicente López): 46
Llavallol (Lomas de Zamora): 46
Garín (Escobar): 43
José Mármol (Almirante Brown): 43
Villa Domínico (Avellaneda): 43
San Andrés (San Martin): 43
El Jagüel (Esteban Echeverria): 42
Florida (Vicente López): 42
Aldo Bonzi (La Matanza): 41
Del Viso (Pilar): 40
Billinghurst (San Martín): 40
Longchamps (Almirante Brown): 40
Don Torcuato (Tigre): 39
Villa de Mayo (Malvinas Argentinas): 38
Valentín Alsina (Lanús): 37
Belén de Escobar (Escobar): 37
Los Hornos (La Plata): 37
San Vicente (San Vicente): 35
Villa Fiorito (Lanús): 35
Francisco Álvarez (Moreno): 34
Villa Maipú (San Martin): 33
Hudson (Berazategui): 33
San Fernando (San Fernando): 33
Villa Lynch (San Martin): 33
Tolosa (La Plata): 32
Martínez (San Isidro): 32
Gerli (Lanus): 31
Munro (Vicente López): 31
Villa Adelina (San Isidro): 31
La Reja (Moreno): 30
Fuente: DNRPA, datos abiertos «Robos y recuperos de autos», procesados por PatenteDigital y U/M.