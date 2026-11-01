B Nacional: Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la final, Morón ganó y espera rival en el Reducido

Con goles de Mariano Bíttolo y Gonzalo Berterame, Deportivo Morón se impuso por 2 a 0 ante Ciudad de Bolívar, en el Nuevo Francisco Urbano, y aseguró la tercera ubicación en la Zona A, por la 36° y última fecha de la Primera Nacional.

El Gallo se cruzará en el Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional con el penúltimo clasificado por la Zona B, que se define éste domingo. Mientras que Godoy Cruz y Tristán Suárez jugarán la Final del certamen, tras haber quedado como líderes de cada grupo.

El equipo mendocino confirmó su levantada de manera agónica: Le ganaba a Almirante Brown con gol de Martín Pino a los 19 del primer tiempo. Sin embargo, en el descuento empató Pedro Velurta. Un minuto después, Diego Veira volvió a poner arriba al «Tomba» en una definición para el infarto.

"Diego Viera"



Por el gol agónico de Godoy Cruz para darle la victoria a Almirante Brown y consagrarse por el momento en su zona. pic.twitter.com/arBK7BxtKl — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

"Una delicia"



Por el golazo de Gonzalo Berterame para que Morón Amplíe la ventaja ante Ciudad Bolívar. pic.twitter.com/Bg7zec7URw — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) October 31, 2026

Ferrocarril Oeste, por su parte, empató 0 a 0 contra Acassuso y, con 66 unidades, se quedó a las puertas de la final por el ascenso directo por diferencia de gol. El empate no le sirvió a ninguno de los dos. Suso descendió a la B Metropolitana tras quedar penúltimo en la Zona A con 33 puntos y no tener posibilidades de igualar a All Boys, que tiene 38.

Por su parte, Tristán Suárez igualó contra Deportivo Maipú 0 a 0 y quedó con 64 puntos, por encima de Atlanta, con 62. El «Bohemio» terminó 0 a 0 contra Midland. El único resultado que le servía era la victoria para soñar con la final. El lunes, por su parte, Chicago y Chacarita y Patronato definirán el último descenso.

Los equipos que entraron al reducido de la Zona A son: Ferro, Morón, Deportivo Madryn, Colón, Almirante Brown, Ciudada Bolívar y Estudiantes de Buenos Aires.

Mientras que por la Zona B ingresaron Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú y Gimnasia y Tiro. Mañana, Colegiales jugará contra San Martín de Tucumán y, en caso de ganar o empatar, superará a San Martín de San Juan (ambos con 51) y clasificará. De caso contrario, entrarán los sanjuaninos por diferencia de gol.