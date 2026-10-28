Feria de escuelas técnicas: La Universidad de Morón participó de la 15ta Expo UIO-TEC 2026

La Universidad de Morón (UM) participó de la 15.ª edición de la Expo UIO-TEC, que organiza la Unión Industrial del Oeste (UIO), realizada entre el miércoles 21 y jueves 22 de octubre en el Parque Industrial La Cantábrica, en Haedo.

Durante las dos jornadas, estudiantes del último año de escuelas secundarias técnicas de gestión pública y privada, institutos superiores y centros de formación profesional de la región presentaron los proyectos desarrollados a lo largo del año, en una muestra que promueve la articulación entre educación, tecnología e industria, y busca ampliar las oportunidades laborales y profesionales de los jóvenes.

En este marco, Pablo Navarro, vicerrector de Educación Digital e Innovación de la UM, brindó una charla sobre Microcredenciales UM, la propuesta de certificaciones universitarias orientada al desarrollo de habilidades profesionales.

“Las nuevas demandas del mundo laboral requieren combinar conocimientos y desarrollar habilidades que permitan adaptarse a distintos desafíos. Con Microcredenciales UM buscamos ofrecer herramientas de formación flexibles, vinculadas con las necesidades actuales del ámbito profesional”, destacó Navarro.

Asimismo, la Escuela Superior de Economía y Negocios participó con una charla sobre empleabilidad y futuro laboral, a cargo de Wanda Dahir, directora de la carrera de Recursos Humanos.

Además, el Dr. Pablo Navarro, Vicerrector de Educación Digital e Innovación, brindó una charla sobre Microcredenciales UM, una nueva propuesta de certificaciones universitarias orientada al desarrollo de habilidades profesionales, mientras que la Lic. Wanda Dahir, directora de la… pic.twitter.com/1LnPqYhiC2 — Universidad de Morón (@uni_moron) October 23, 2026

Uno de los momentos destacados fue la entrega de una beca para futuros estudios universitarios a los estudiantes de la Escuela Técnica N.º 2 “República de Venezuela”, de Merlo, ganadores del reconocimiento al Mejor Proyecto por Citribag “EcoSeal”, una propuesta de bolsas biodegradables desarrolladas a partir de cáscaras de cítricos. El premio fue entregado por Mauro Vivas, secretario de Extensión Universitaria de la UM.

“Reconocer el trabajo de los estudiantes y acompañarlos en sus próximos pasos es una manera concreta de acercar la Universidad a los jóvenes. Estos espacios permiten vincular la educación con la industria, poner en valor el talento y generar nuevas oportunidades para quienes están construyendo su futuro”, expresó Vivas.

La Universidad también contó con un stand informativo donde los jóvenes pudieron conocer la oferta académica presencial y a distancia, los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, las oportunidades de intercambio internacional y dobles titulaciones, las pasantías, las posibilidades de empleo y otros beneficios de estudiar en la UM.

Además, la UM participó de la cobertura de la Expo mediante una transmisión en vivo por su canal unimoron.tv, acercando las actividades, los proyectos de los estudiantes y las propuestas de las instituciones participantes a la comunidad.

La participación de la Universidad de Morón en esta nueva edición de la Expo reafirmó su compromiso con la articulación entre la educación y el sector productivo, y con la generación de oportunidades de formación para las nuevas generaciones.