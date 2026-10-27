Morón: El Conservatorio de Música marcha por obras prometidas hace más de 10 años

El miércoles 28 de octubre, estudiantes del Conservatorio provincial de Música «Alberto Ginastera», marcharán hasta la puerta del Consejo Escolar de Morón, en el horario de sesión regular, para reclamar por las condiciones edilicias. Hace diez años que duerme un proyecto de traslado, que está muy por detrás de otras obras prometidas y no cumplidas.

«La razón (de la marcha) es la falta de respuestas concretas ante reclamos persistentes de infraestructura. Entre ellos, los baños rotos, la inundación de aulas, del corredor central de la sede central, el hacinamiento, la gran contaminación sonora, la presencia de ratas, la falta de salas especiales, entre otras», publicó en redes el Centro de Estudiantes, que el viernes pasado renovó autoridades en una elección con lista única de la agrupación «La Clave» e independientes.

«Desde la conducción del Centro consideramos que existe un fuerte desprecio por parte de las autoridades estatales nacionales, provinciales y locales para con las necesidades de la educación pública. Lo refleja también la rebaja del salario docente, la quita progresiva de contenidos, de horas reales de clase y de las condiciones de vida de quienes transitamos el Conservatorio. No existe ninguna razón que justifique el ajuste educativo, en el marco de un Estado que no deja de cumplir con intereses parasitarias como el de los especuladores financieros», razonaron en un comunicado.

El reclamo viene de décadas, pero el edificio ubicado en San Martín al 300 es siempre el mismo. Aunque ahora la marcha será un poco más extensa, desde que el Consejo Escolar se trasladó de Mitre y Uruguay a Av. Rivadavia al 17800.

No hay, ni hubo plata

Consultado sobre el viejo reclamo edilicio, fuentes del Consejo Escolar se encargaron de recordar que existe un proyecto de traslado del Conservatorio al predio ubicado en la esquina de Bufano y Estanislao López, de Castelar Sur. Esa obra, inaugurada en marzo de 2019, se licitó en 2014, bajo las gestiones de Daniel Scioli en Provincia y Lucas Ghi en Morón, después de que la Legislatura Porteña traspasara al Municipio las tierras del Polideportivo Gorki Grana (ex Quinta Seré). Parte del terreno se utilizó también para montar aulas containers de la Secunadaria N°38.

«Hay un espacio físico al lado de la ES9 hace más de 10 años. Hay un proyecto pero el financiamiento ni estuvo ni está», explicó a este medio la presidenta del Consejo, Mabel Mesa. Y agregó. «La prioridad en Morón es la Escuela Primaria 50, junto con la Secundaria 38, que funciona en cuatro aulas modulares». Las obras iniciadas en un lote de Lacarra al 2100, y que permitirían el traslado de esos dos establecimientos educativos, fueron abandonadas por la Provincia.

El reclamo, en todo caso, debería ir mucho más arriba, sobre todo desde que una reforma tributaria desfinanció a los consejos escolares de la Provincia y se aumentaron los fondos que llegan a los Municipios como partidas de coparticipación.

«El intendente habló del tema el otro día en una reunión con cooperadores y eso debe haber sido lo que despertó el reclamo» del Centro de Estudiantes del Ginastera. «El edificio en estos tiempos no es factible. Hay temas de infraestructura que están pedidos y evaluandose. Es posible que haya que volver a arreglar el techo. Pero estamos muy ajustados con los fondos», advirtió Mesa.