Abrió la Expo UIO Tec: ‘Las nuevas tecnologías, si no se cuidan, puede tener un impacto negativo’

Con la presencia de los ministros de Trabajo y de Transporte de la Provincia, Walter Correa y Martín Marinucci; pero sin la directora General de Educación de la Provincia, Flavia Terigi (quien compartía un acto junto al gobernador en Villa Fiorito), quedó inaugurada la 15º edición de la Expo UIO-TEC en Morón, la muestra anual de escuelas técnicas de la Zona Oeste que organiza la Unión Industrial del Oeste, en su sede del Parque La Cantábrica de Haedo.

Encabezaron el acto formal de apertura el intendente de Morón, Lucas Ghi; y el presidente de la UIO, Edgardo Gambaro. La muestra es de entrada libre y gratuita y cerrará este jueves 22 de octubre en el predio de Tres Arroyos 329.

«Es un orgullo estar acá y poder participar de este encuentro tan importante para el mundo del trabajo, donde confluyen estudiantes, docentes y trabajadores a través de sus organizaciones sindicales, junto al marco institucional de la provincia y el municipio», apuntó Correa durante este miércoles durante el acto de corte de cintas.

«Como trabajador industrial -continuó el secretario del Sindicato del Cuero- y como funcionario de la Provincia, disiento con la postura del Gobierno nacional que sostiene que la mejor política industrial es no tener ninguna política industrial. Esa falta de gestión nos está perjudicando notablemente porque más del 50% de la industria nacional se configura y produce en nuestra Provincia».

«Nos aseguraron que con la Ley de Bases se proyectarían y generarían miles de puestos de trabajo, pero en la provincia de Buenos Aires no se ha creado ni uno solo. También nos dijeron que la supuesta modernización laboral traería miles de nuevos empleos. Sin embargo, el desarrollo económico se logra como lo hacen todos los Estados y países soberanos: no se discute la existencia del Estado, sino si este debe tener mayor o menor incidencia”, concluyó».

Por su parte, el intendente sostuvo que «esta decimoquinta UIO-TEC es una muestra de lo que significa un proyecto estratégico de largo alcance». «Tiene que ver con qué modelo de ciudad queremos. Queremos una ciudad diversa y equilibrada, donde los pibes y las pibas tengan oportunidades para insertarse rápidamente en el mundo del trabajo, donde haya espacios de consumo, esparcimiento y descanso, y donde también haya acceso a la vivienda», agregó.

A su turno, Gambaro expresó que “estuvimos preparando este encuentro durante mucho tiempo, con mucho esfuerzo y sacrificio; convocando a autoridades, sumando voluntades y uniendo esfuerzos para hoy poder recibirlos”.

El empresario explicó que «acelerar los procesos de desarrollo nos puede llevar a conocer y descubrir nuevos materiales, productos y tecnologías».

«Esto nos abre una oportunidad fundamental para los industriales: la posibilidad de crear fábricas, diseñar procesos de producción y aplicar tecnologías avanzadas. Por eso, me animo a asegurar que las fábricas no van a desaparecer, sino que se van a transformar. Para lograr esa transformación, el factor humano es indispensable. Sin embargo, este desarrollo y las nuevas tecnologías, si no se ordenan y se cuidan, también pueden tener un impacto negativo”, finalizó.

Dos días de proyectos

La Expo UIO-TEC es una muestra de proyectos desarrollados por alumnos de escuelas técnicas de la región. Las escuelas secundarias orientadas también tuvieron su espacio para presentar sus trabajos, que serán evaluados mediante Rondas de Pitch, una modalidad que facilita la interacción entre los estudiantes y el sector empresario.

La exposición, que se extiende el miércoles 21 y el jueves 22, exhibe más de 60 proyectos realizados por estudiantes de más de 40 escuelas técnicas y orientadas. Además, cuenta con la presencia de autoridades nacionales, provinciales y municipales, universidades e instituciones vinculadas al quehacer productivo y educativo.

Cabe destacar que, en la edición anterior, visitaron la muestra alrededor de 5.000 estudiantes. A lo largo de las dos jornadas se realizaron 45 visitas a 15 empresas del Parque Industrial y se dictaron 30 talleres, capacitaciones y paneles interactivos, de los que participaron 2.600 estudiantes y docentes.

En el marco de la Expo, el ministerio de Trabajo desarrolló la presentación “Formación profesional para el desarrollo productivo”, a cargo del Instituto Provincial de Formación Laboral (IPFL), sobre el rol de la formación profesional como herramienta para acompañar el desarrollo productivo y la generación de oportunidades laborales.

Este jueves, la cartera laboral continuará con dos actividades dirigidas a estudiantes: a las 11:30hs., “El trabajo en la adolescencia desde un marco de protección”, a cargo de la COPRETI, destinada a menores de 18 años de escuelas secundarias, técnicas y centros de formación laboral, y a las 14hs., “Derechos laborales y primer empleo”, sobre trabajo registrado, recibo de sueldo, derechos y obligaciones, seguridad social, condiciones de trabajo y prevención de la informalidad laboral.

Estuvieron presentes, entre otros, la subsecretaria de Empleo provincial, Claudia Lazzaro; la secretaria Ejecutiva de la Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI), Florencia Lizaraso; el director Provincial de Empleo, Martín Arrizabalaga; la directora de Gestión y Formación Laboral, Liliana Meretz, la directora de Coordinación de Medidas de Protección y Restitución de Derechos Frente al Trabajo Infantil y Adolescente (COPRETI), Nancy Carrere; el delegado Regional Morón de Trabajo, David Ponce; la directora de Educación Técnica de la DGCyE, Elsa Guillermo; la secretaria de Desarrollo Local, Empleo y Economía Social de Morón, Eugenia Navarro; la Presidenta del HCD, Sibila Botti; y los concejales de LLA Cristian Morales y Analía Zappulla.