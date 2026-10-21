Morón: La elección del Defensor del Pueblo quedó desierta y se extiende el mandato de Pochat

En una sesión especial convocada para éste martes, el Concejo Deliberante declaró «desierta» la elección del nuevo Defensor/a del Pueblo de Morón, por lo que el Dr. Enrique Pochat continuará al frente del organismo hasta tanto se designe otro funcionario para el cargo: De no iniciarse otro proceso en forma inmediata, para marzo de 2027 habrá cumplido 18 años en la Defensoría (los primeros 12 como Adjunto del contador Abraham Gak, más otros 6 como titular).

El resultado no le venía mal al oficialismo, que de todas formas había propuesto a Valeria Roldán, actual Adjunta de la Defensoría, como sucesora. Mientras que la oposición no pudo amalgamarse detrás de una nueva dupla. A pesar de un principio de acuerdo con el sabbatellismo, que ubicaría al ex funcionario Juan Carlos Martínez como Adjunto, el bloque de La Libertad Avanza no pudo reunir los 16 votos necesarios para designar a la ex concejal Romina Fusco, quien hoy no está afiliada a ningún partido y llegaba como candidata del Colegio de Abogados de Morón.

Al final del día, sólo cuatro de los siete candidatos recibieron votos. El MDF y Frente Renovador propusieron a Roldán, que terminó con 8 votos; mientras que Fusco cosechó 10, JC Martínez 5 y Flavia Padulo uno (de Todo por Argentina). María Luz Vidal, Cristian «Chapu» Martínez y Fabián Gómez no tuvieron ninguna nominación de los concejales.

En la oposición quedaron las esquirlas por haber intentado, pero fracaso en su intento de poner un defensor con perfil crítico de la gestión. Fuentes libertarias culparon al sabbatellismo por romper el acuerdo que tenían hasta ésta mañana.

En cambio, desde Nuevo Encuentro aclararon que «nunca estuvieron los votos» para inclinar la balanza. «Se necesitaban 16 votos (es decir toda la oposición), pero el concejal Aguilera aseguró que no iba a votar por Fusco (ex PRO) y Alejadra Liquitay había pedido abstenerse. Al final votó por Fusco cuando vio que no llegábamos», explicaron.