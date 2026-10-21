Paritaria docente: La Multicolor lanzó un paro para este miércoles y la FEB a partir del jueves en PBA

La Federación de Educadores Bonaerenses resolvió convocar a un paro docente de 48 horas en rechazo a la última propuesta salarial del Gobierno de la Provincia. La decisión se tomó luego de que el Congreso Extraordinario rechazara la oferta del 6% (en dos tramos); y luego de que SUTEBA, AMET, UDOCBA y SADOP aceptaran la paritaria.

La medida de fuerza de FEB comenzará este 22 de octubre con las «primeras 24 horas de paro» en todo el territorio bonaerense. A diferencia de la izquierda, que plantea un cese de actividades para mañana y movilización a La Plata el jueves.

La oferta, recibida el pasado viernes, fue puesta a consideración en todos los gremios, donde las bases definieron sus mandatos. Los congresales de la FEB, por amplia mayoría, ratificaron el rechazo, por considerar la propuesta insuficiente.

🗓️ 22 de octubre

🔴 LA FEB CONVOCA A PARO PROVINCIAL 🔴

En rechazo a la propuesta salarial pic.twitter.com/B3uvoxPKwq — FEB (@LaFEB) October 20, 2026

“Los congresales coincidieron en que la propuesta salarial no frena el deterioro del poder adquisitivo de los docentes”, indicó el gremio en un comunicado.

A su vez, la Asociación de Maestros de PBA realizan éste martes 20 una medida de fuerza con movilización. Por otro lado, la izquierda inició su propio plan de lucha en las seccional de SUTEBA dominadas por la Lista Multicolor. En el caso de La Matanza, se confirmaron las medidas aprobadas en el plenario provincial del viernes 16.

Esto es:

✅ Miércoles 21/10: PARO PROVINCIAL

✅Jueves 22/10: Movilización a La Plata ( DGCyE) con constancia gremial

✅ Próxima semana: PARO DE 48 HS.

$881.051 cobra una docente Encargada de Medios de Apoyo Técnico Pedagógico x 1 cargo en PBA

Implica clases de apoyo, estar en el aula acompañando prefes, pero también cubren cargos que el Estado no crea como auxiliar de secretaria o preceptor

Está docente tiene 2 hijos (hilo) pic.twitter.com/c6DHOz1C3x — Jorgelina Esteche (@EstecheJor) October 20, 2026