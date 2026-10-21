Pareja reunió a 400 concejales de LLA, en Avellaneda: “Tenemos que dejar atrás al kirchnerismo”

El diputado nacional y presidente de La Libertad Avanza bonaerense, Sebastián Pareja, encabezó éste lunes un encuentro con 400 concejales de la Provincia, en Avellaneda, con el objetivo de coordinar iniciativas legislativas, fortalecer el armado municipal y avanzar en su estrategia para disputarle territorio al peronismo en la elección de 2027.

El encuentro se desarrolló en el Círculo Católico de Obreros de Avellaneda y contó con la participación de autoridades partidarias y coordinadores de las ocho secciones electorales. La actividad estuvo encabezada por la mano derecha de Karina Milei, secretaria de la Presidencia y presidenta del partido nacional: y por el vicepresidente de LLA y diputado nacional Alejandro Carrancio, quien además conduce el Foro Provincial de Concejales.

“Hoy tenemos más de 400 concejales en toda la provincia de Buenos Aires que representan una parte fundamental de nuestra construcción política. Ya demostramos con el trabajo sobre las tasas municipales que, cuando nos organizamos y trabajamos coordinados, podemos instalar discusiones importantes en toda la Provincia”, sostuvo Pareja.

El diputado nacional planteó: “Ese es el camino para exponer y dejar atrás al kirchnerismo en cada municipio, extirpando de raíz la corrupción y la forma de hacer política que exprime a los bonaerenses y no les brinda nada a cambio”.

Pareja también dejó un mensaje hacia el interior de su propia fuerza, en medio del desafío de ordenar las distintas aspiraciones territoriales: “LLA en la provincia de Buenos Aires es un proyecto colectivo que está por encima de cualquier aspiración individual. Yo quiero que todos nuestros dirigentes crezcan. Pero tenemos que entender que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos: un proyecto político que tiene el desafío de transformar cada municipio, gobernar la Provincia y consolidar el rumbo que inició Javier Milei en la Argentina”, afirmó.

Hoy compartimos en Avellaneda el Primer Encuentro Provincial de Concejales de La Libertad Avanza, junto a más de 400 concejales de toda la provincia de Buenos Aires.



Seguimos potenciando el trabajo que realizan en cada municipio a través de espacios como el de hoy, que nos… pic.twitter.com/mavEgYczqS — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 19, 2026

Por su parte, Carrancio hizo un balance de las iniciativas desarrolladas por los bloques libertarios durante 2026 y destacó el trabajo conjunto de los representantes municipales, especialmente en la presentación simultánea de proyectos en distintos distritos.

“Los concejales son puntales en la defensa de la batalla cultural y del armado electoral del año que viene”, aseguró el legislador.

“Tenemos herramientas, estamos coordinados. Presentamos proyectos en toda la Provincia al mismo tiempo como ninguna fuerza lo hizo antes. Eso somos, somos La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires y vamos a hacer historia”, agregó.

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de los referentes encargados de coordinar el trabajo legislativo en cada sección electoral. Por la Primera Sección, que comprende a los municipios de la zona norte y parte del oeste del conurbano, intervino Rafael De Franchesco.

También participaron Carla Lantella, de la Segunda Sección; Pedro Aquino, de la Tercera; Carlos Urtizberea, de la Cuarta; Emiliano Recalt, de la Quinta; Juan José García, de la Sexta; Ignacio Furiasse, de la Séptima; y Gastón Álvarez, de la Octava.

Los coordinadores coincidieron en la necesidad de fortalecer el respaldo partidario a los concejales y profundizar la articulación entre los diferentes bloques. Durante la jornada también se convocó a los dirigentes a “pintar la Provincia de violeta en las próximas elecciones”.

Actualmente, La Libertad Avanza cuenta con más de 400 concejales distribuidos en el territorio bonaerense y gobierna dos municipios: Tres de Febrero, en el conurbano, y Capitán Sarmiento, en el interior provincial.

Más allá de los discursos contra el kirchnerismo, la reunión dejó en evidencia la intención de la conducción bonaerense de transformar la presencia legislativa del partido en una estructura electoral capaz de competir por las intendencias en 2027.

La estrategia apunta a que los concejales no se limiten a su tarea parlamentaria, sino que también se conviertan en protagonistas del armado político en cada distrito. En una provincia donde el poder territorial de los intendentes sigue siendo determinante, ese será uno de los principales desafíos de los libertarios para el próximo turno electoral.