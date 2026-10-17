El Gobierno compra 43 trenes nuevos para las líneas Sarmiento, Mitre, Roca, SM y Belgrano Sur

Trenes Argentinos realizó el primer desembolso por la adquisición de 43 trenes nuevos, técnicamente denominados Unidades Múltiples Diésel (DMU), en el marco del plan de inversiones dispuesto por la Emergencia Ferroviaria. En las últimas horas se efectuó el pago estipulado en el contrato de compra de los coches, que serán utilizados en las líneas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El convenio involucra la compra de 150 unidades de pasajeros que componen esas formaciones. Además, incluye la provisión de insumos, consumibles y componentes necesarios para los primeros tres años de mantenimiento, sumado a la documentación técnica y la puesta en marcha del material rodante.

El objetivo central es modernizar la flota de servicios del AMBA para mejorar la seguridad, confiabilidad y eficiencia del sistema de transporte de pasajeros. Estas unidades serán incorporadas en los ferrocarriles Roca, Mitre, Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur.

Cabe destacar que la inversión asciende a 324 millones de dólares y que desde 2015 no se compraban trenes para los servicios de pasajeros del AMBA, red por la que circulan 1.3 millones de personas por día. Las primeras formaciones comenzarán a llegar a finales de 2027.

El Gobierno Nacional avanza con la compra de 43 trenes nuevos



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Esta adquisición permitirá modernizar parte de la flota actual de la operación y generará mejoras en las frecuencias -debido al incremento en la velocidad de circulación-; reducción en tiempos de viajes; optimizar las condiciones de ascenso y descenso de los pasajeros; e incrementar el confort y la experiencia de viaje.

Asimismo, posibilitará ahorrar recursos, ya que dichas formaciones reducen casi a la mitad el consumo de combustible en relación al que se utiliza en las locomotoras que actualmente circulan en el área metropolitana de Buenos Aires.

Vale mencionar que el plan de acción definido en el DNU 525/24 para la Emergencia Ferroviaria —diseñado por la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía— incluye no sólo la adquisición de material rodante, sino también obras de infraestructura para mejorar la seguridad operacional en todas las líneas, junto con la optimización de gastos e ingresos de las empresas ferroviarias.