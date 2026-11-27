En medio de las críticas de organizaciones ecologistas sobre el dragado de ríos y arroyos y la baja histórica del Dique Roggero de Moreno (cuenca alta del Reconquista), el gobernador, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión con intendentes para coordinar acciones de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno de El Niño.

En ese marco, junto a los ministros de Ambiente, Daniela Vilar; Servicios Públicos, Gabriel Katopodis; y de Seguridad, Javier Alonso, se entregaron 36 kits de «gestión del riesgo destinados a fortalecer la capacidad de respuesta» .

«Debemos estar preparados para afrontar situaciones complejas. Desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de medidas que incluyen trabajos de prevención, una red de sensores de alerta temprana y una mayor articulación con los cuerpos de bomberos y los equipos de Defensa Civil”, sostuvo el mandatario bonaerense.

Cada kit será distribuido el 36 municipios y cuenta con una motobomba, un generador eléctrico, gomones, catres, motosierras, podadoras de altura, motoguadañas, como así también indumentaria de trabajo y de protección.

Nos reunimos con intendentes e intendentas bonaerenses para seguir coordinando acciones frente al fenómeno de El Niño y como parte de esa articulación entregamos kits de gestión de riesgo a 36 municipios.



Desde que presentamos el plan integral, avanzamos con una batería de… pic.twitter.com/Ov8z21d0gk — Axel Kicillof (@Kicillofok) November 27, 2026

Por su parte, Vilar señaló: “Los diagnósticos indican que existen grandes probabilidades de que El Niño sea fuerte, con niveles de lluvia intensa en todo el país, saturación de los suelos y crecida de la cuenca del Paraná”. “Ante la ausencia total del Gobierno nacional, que no firmó ninguno de los proyectos para obtener el financiamiento internacional que permita abordar este fenómeno, desde la Provincia venimos trabajando fuertemente para gestionar esta situación de manera colaborativa y con políticas públicas de acompañamiento a los municipios”, explicó.

Durante la jornada, se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), que permite acceder de manera libre a información precisa para anticipar eventos climáticos extremos. La Provincia cuenta con una red de 22 estaciones de estas características y proyecta instalar otras 13 en la región de la cuenca del río Reconquista.

En tanto, se presentó la guía “Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones”, un documento de orientación general para el abordaje de los gobiernos locales ante el fenómeno de El Niño.

Estuvieron presentes el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; las intendentas de Lezama, Myriam Mongay; de Moreno, Mariel Fernández; la intendenta interina de Benito Juárez, María Teresa Ricci; y sus pares de Baradero, Esteban Sanzio; de General San Martín, Fernando Moreira; de Ituzaingó, Pablo Descalzo; de Morón, Lucas Ghi; de Navarro, Facundo Diz; de Necochea, Arturo Rojas; de Pila, Sebastián Walker; de Pilar, Federico Achával; de Ramallo, Mauro Poletti; de Rojas, Román Bouvier; de San Fernando, Juan Andreotti; y de San Pedro, Cecilio Salazar.