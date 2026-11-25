El Gobierno nacional confirmó el desplazamiento de la cúpula del PAMI. Tras definir la salida del director Ejecutivo, Esteban Leguízamo; y del subdirector, Carlos Blas Zamparolo, el Ministerio de Salud anunció la designación de Verónica Gabriela Pérez al frente del organismo, secundada por Elizabeth Ana Osterberg como subdirectora.

El recambio de autoridades se produce en un escenario de tensiones internas y dificultades financieras que impactan en la atención de cerca de seis millones de afiliados en todo el país.

«La Dra. Verónica Pérez es abogada y escribana, con una trayectoria de casi 30 años en la gestión pública», destaca, sin mencionar que la mayor parte de ese tiempo fue empleada y luego funcionaria del Municipio de Hurlingham, hasta la salida del exintendente Luis Emilio Acuña, de quien fue secretaria privada, hasta la derrota electoral del 2015.

En ese momento Acuña jugaba en el FR. A los pocos meses, Verónica reapareció en Morón, dentro de la gestión de Ramiro Tagliaferro (PRO), quien se llevó algunos dirigentes del vecino distrito. Llegó a ser directora de la Unidad Intendente.

Ya en el gobierno de Javier Milei y bajo la guarda de Santiago Caputo, la abogada inició su camino dentro del PAMI en la UGL de San Martín, desde donde ascendió al cargo de coordinadora, hasta alcanzar hoy la Dirección Ejecutiva.

«La designación de Pérez es un reconocimiento a la trayectoria y el trabajo dentro del organismo. Cuenta con el respaldo de los empleados de carrera del PAMI, quienes destacan su capacidad, vocación de servicio y el profundo conocimiento que tiene del Instituto», apuntó el Ministerio.

Y agregó: «Su gestión estará orientada a profundizar la transformación del PAMI bajo los principios de austeridad, transparencia, eficiencia y respeto por los recursos de los contribuyentes, reconociendo a quienes trabajan con honestidad y compromiso y garantizando que cada peso administrado por el organismo se traduzca en mejores prestaciones y atención de calidad para sus afiliados».

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Asimismo, la cartera sanitaria agradeció a Leguízamo y Zamparolo por su “dedicación y compromiso durante sus respectivas gestiones al frente del organismo”, aunque no brindó detalles sobre los motivos de su salida.

Según informó Clarín, las diferencias en la gestión venían manifestándose desde septiembre, cuando Leguízamo y Zamparolo solicitaron una reunión con el ministro de Salud, Mario Lugones.

En aquel momento, las autoridades salientes transmitieron su malestar por lo que consideraban una intervención en la conducción por parte de funcionarios afines al asesor presidencial Santiago Caputo.

Entre las salidas previas figuraron Florencia Zicavo, exsíndica general, y Juan Cruz Montero, quien había provocado fricciones internas antes de ser reemplazado por la propia Verónica Pérez.

Esteban Leguízamo contaba con trayectoria técnica en el organismo, donde dirigió la Unidad de Gestión Local VI de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Luana Volnovich.

Por su parte, Carlos Blas Zamparolo llegó al cargo tras presidir el Consejo de Administración de Dosuba, la obra social de la Universidad de Buenos Aires (UBA), y contar con antecedentes en el sector privado.

Ambos asumieron a fines de 2023 en un organismo clave que administra un elevado volumen de recursos financieros y mantiene vínculos con obras sociales, clínicas, sanatorios y laboratorios.

La obra social venía registrando demoras recurrentes en las partidas del Tesoro nacional durante casi todo 2026, lo que generó deudas acumuladas con prestadores.

Asimismo, los profesionales médicos de cartilla denunciaron atrasos en el pago de honorarios y valores insuficientes por consulta, lo que provocó demoras e interrupciones en la atención.

En este contexto, la nueva conducción deberá afrontar las dificultades financieras del organismo mientras avanza con los objetivos de modernización administrativa y mejora de las prestaciones anunciados por el Ministerio de Salud.