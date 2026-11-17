El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, expuso los principales lineamientos del paquete de leyes enviado a la Legislatura durante una conferencia de prensa realizada en la Gobernación, junto al ministro de Gobierno, Carlos Bianco; la jefa de Asesores, Cristina Álvarez Rodríguez; y el ministro de Seguridad, Javier Alonso.

Según explicó López, la Provincia atraviesa un escenario marcado por la caída de la actividad, el deterioro del consumo y dificultades en las unidades productivas y los puestos de trabajo. En ese contexto, advirtió que la recesión también repercute sobre la recaudación bonaerense.

El proyecto de Presupuesto 2027 establece la continuidad de la emergencia económica y prioriza la inversión en infraestructura, la protección social, la salud, la educación y la seguridad.

Entre las principales partidas previstas se encuentran $4,05 billones para inversión de capital, destinada a obras de infraestructura y equipamiento; $2,32 billones para promoción y asistencia social; $2,26 billones para salud; $1,93 billones para educación y $1,98 billones para seguridad.

En materia impositiva, de acuerdo con lo anunciado, no habrá modificaciones en las alícuotas de Ingresos Brutos ni del Impuesto de Sellos, mientras que tampoco se prevén aumentos «reales» en los impuestos patrimoniales que alcanzan a los bienes inmuebles y automotores.

Por otra parte, la Ley de Financiamiento incluye un pedido de autorización de endeudamiento por el equivalente a USD 1.000 millones, además del fortalecimiento del Programa de Letras.

Obras públicas

El Presupuesto con Perspectiva Ambiental contempla obras de “Servicio de agua y cloaca”, “Saneamiento Hidráulico y Control de Inundaciones”, “Energía”, “Infraestructura Social” y “Viviendas”.

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De todas esas listas, la más demandante es la Planta Potabilizadora Conducción de Agua Potable y Obras Complementarias de La Plata, Berisso y Ensenada, con un total de $58.672.136.197.

Entre otras, se incluye la Refuncionalización del Sistema Presa Roggero y Compuertas En Camino del Buen Ayre en Ituzaingó, Merlo, Moreno, Hurlingham, Tres de Febrero y General San Martín, por un presupuesto de $7.530.000.000.

El gobierno bonaerense tambien buscará construir o mejorar 44 Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), con una inversión de $12.789.179.000. Los municipios que recibirán estas obras son Ramallo, Alvarado, Lezama, Lujan, General Guido, General Paz, Tigre, Castelli, Coronel Suárez, Pehuajó, Morón, General Madariaga, Tres de Febrero, Salliqueló, Coronel Rosales, General Viamonte, Tornquist, La Matanza, Ituzaingó, Bolívar, 25 de Mayo, San Miguel del Monte, Almirante Brown, Balcarce, Pila, Carlos Tejedor, Moreno, Chascomús, General Pueyrredón, Florencio Varela, Mercedes, La Costa, General Alvear, Rivadavia y San Vicente.

Críticas del PRO

El senador provincial y presidente del bloque del PRO, Pablo Petrecca, cuestionó las prioridades del proyecto de Presupuesto 2027 presentado por el gobierno de Axel Kicillof y advirtió que proyecta un gasto de $58,65 billones y un déficit financiero de $2,15 billones.

Además, remarcó que, mientras el gasto total aumenta un 36% respecto de 2026, los intereses de la deuda crecen un 80% y el presupuesto de Comunicación Pública un 62%. En contraste, la inversión real directa sube un 28%, Vialidad apenas un 5% y el Instituto de la Vivienda un 3%.

“No creemos en oponernos por oponernos, pero tampoco en acompañar automáticamente decisiones que comprometen el futuro de la Provincia”, anticipó el senador, que advirtió: “No alcanza con gastar más. Hay que administrar mejor”.