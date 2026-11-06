El IPC de CABA fue de 1,9%: Los precios en el Partido de Morón aumentaron el 1,58% en octubre
Durante octubre, los precios al consumidor en el Partido de Morón registraron un incremento del 1,58%, según el relevamiento realizado por el Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM).
Con este registro, el acumulado entre febrero y octubre alcanzó el 25,55%. Además, octubre presentó la menor variación mensual del año, considerando el período relevado desde febrero.
Entre las divisiones que componen la canasta, Salud registró el mayor incremento mensual, con un 1,96%, seguida por Transporte, con un 1,86%. En Salud, los principales aumentos se observaron en productos medicinales, particularmente en termómetros (6,23%), y en servicios, con un incremento del 5,94% en consultas.
Por su parte, Transporte presentó una suba del 1,86%, impulsada principalmente por el boleto de tren, que aumentó un 7,14% respecto de septiembre. El boleto de colectivo registró un incremento del 3,66%.
La división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 40,80% de la canasta relevada, registró un aumento del 1,26%. Entre los productos destacados se encontraron la papa, con una suba del 24,89%, y la batata, con un 24,65%. En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó un 1,50%.
El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.
El dato de la UM fue dado a conocer éste viernes 6, al mismo tiempo que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, que registró un incremento de 1,9% mensual con un acumulado del 26,1% en lo que va del 2026 y una interanual que se ubicó en 32,5%. Por su parte, el IPC nacional que elabora el INDEC correspondiente a octubre será publicado el jueves 12.