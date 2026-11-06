06/11/2026

Afecta a 18 líneas: Colectiveros realizan cortes en Ciudadela, Avellaneda e Ingeniero Maschwitz

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Choferes de unas 18 líneas de colectivos realizaron protestas este viernes en el Gran Buenos Aires para reclamar un salario básico de $3.500.000.

Las manifestaciones comenzaron a las 6 de la mañana, con concentraciones en Avellaneda, Ingeniero Maschwitz y Ciudadela, y estaban previstas por tres horas. Las medidas provocaron demoras en el tránsito y afectaron especialmente a los usuarios de las líneas 9, 28, 31, 33, 34, 60, 103, 159, 188, 338, 527 y 620, entre otras.

Los manifestantes cuestionan la conducción de Roberto Fernández al frente de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), a una semana del inicio de las paritarias del sector.

Néstor Marcolín, delegado de la línea 60, sostuvo que los salarios vienen perdiendo poder adquisitivo desde hace más de tres años. También reclamó que la UTA y la CGT impulsen una recomposición salarial para los trabajadores.

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