Imagen en GBA: Patricia le gana a Milei en casi todos los distritos, pero Kicillof pierde sólo en cuatro

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabeza el ranking de imagen positiva en 20 de los 24 municipios del Conurbano, mientras que Patricia Bullrich lidera en los cuatro restantes y el presidente Javier Milei no consigue imponerse en ninguno, según la última encuesta realizada por la consultora CB Global Data, entre el 1 y el 3 de noviembre.

El relevamiento, difundido este miércoles, expuso un amplio predominio territorial del mandatario provincial y mostró, además, que la senadora de LLA obtiene mejores niveles de aceptación que el Presidente en 21 de los 24 distritos.

La investigación incluyó entre 503 y 754 entrevistas en cada uno de los municipios del Gran Buenos Aires, con un margen de error informado de entre el 3% y el 4%.

Según Global Data, Kicillof alcanza sus mayores niveles de imagen positiva en La Matanza (52,7%), Florencio Varela (52,2%) y Almirante Brown (51,5%), tres distritos de fuerte peso electoral en la provincia de Buenos Aires. Por contrapartida, sus registros más bajos aparecen en San Isidro (24,9%), Vicente López (29,9%) y Tigre (36,1%).

Bullrich, por su parte, consigue superar tanto al gobernador como al Presidente en San Isidro, San Miguel, Tigre y Vicente López, los cuatro municipios donde encabeza la comparación.

La senadora oficialista obtiene sus mejores resultados en San Miguel (43,5%), San Isidro (43,1%) y Vicente López (42,7%), mientras que sus niveles más bajos se registran en La Matanza (22,9%), Florencio Varela (23,7%) y Lomas de Zamora (24,1%).

En el caso de Milei, la encuesta muestra que sus mayores porcentajes de imagen positiva corresponden a San Isidro (42,5%), Vicente López (40,6%) y San Miguel (38,3%). Sin embargo, el jefe de Estado presenta números considerablemente inferiores en Florencio Varela (18,8%), La Matanza (19,9%) y Merlo (22,7%).

Patricia sabe de la fuerza de los argentinos.

Patricia conoce Argentina. 🇦🇷 pic.twitter.com/3oaNZ5rzET — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) October 23, 2026

El plan B es con Milei

De acuerdo con CB Global Data, Patricia Bullrich supera al Presidente en imagen positiva en 21 municipios, mientras que Milei solamente consigue aventajarla en Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas y Almirante Brown.

Sin embargo, los dos dirigentes de LLA registran niveles de rechazo superiores al 60% en 19 municipios. En el caso del Presidente, la imagen negativa supera el 70% en seis distritos, mientras que Bullrich alcanza ese nivel en tres.

En parte, esto podría explicar el operativo «plan B» lanzado por la senadora desde sus propias redes, que habilitó un mar de especulaciones sobre una candidatura presidencial que, según explican en el entorno de la exministra, no aspira a romper con LLA, sino asegurar un lugar en la fórmula 2027.

«Siempre que rompió, hubo una ronda previa de consultas. Esto no ha pasado hasta ahora, ni siquiera en la última foto de mesa chica, donde intenta diferenciarse pero sin pelearse con el Presidente», explicó a este medio una fuente del ministerio de Seguridad de la Nación y cuadro bullrichista. Frente a los rumores de ruptura, advirtió que el Plan B tiene que ver con disputarle la candidatura a la vicepresidencia al actual presidente de la Cámara Baja, Martin Menem, que en alianza con la Secretaria de la Presidencia y jefa del partido Libertario podría ingresar a la fórmula.

El plan de Patricia es levantar el perfil, incluso diferenciarse «con permiso» del Presidente, para ir a buscar el voto de los desencantados de Milei, que le objetan desde sus malos modos hasta decisiones políticas y económicas absurdas.

Intendentes de la Zona Oeste se hunden

Por otra parte, la encuesta permanente de Global Data volvió a mostrar una gran diferencia entre los intendentes de la Zona Oeste, frente a sus colegas del Norte y Sur del Gran Buenos Aires, que gozan de una mejor imagen en sus distritos.

De acuerdo al sondeo de noviembre, los tres intendentes del GBA mejor posicionados según el diferencial de imagen son: Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), quien encabeza el ranking con un diferencial de +24,8 puntos porcentuales; seguido por Ariel Sujarchuk (Escobar), con +24,5 puntos; y, en tercer lugar, Federico Otermín (Lomas de Zamora), con un saldo positivo de +22,8 puntos.

En el otro extremo del ranking, peor desempeño están: Gustavo Menéndez (Merlo), quien se ubica en el último lugar con un diferencial negativo de −22,6 puntos porcentuales; seguido por Julián Álvarez (Lanús), con −20,7 puntos; y Lucas Ghi (Morón), con un saldo de −20,4 puntos.

Pablo Descalzo (Ituzaingó) subió al 20° puesto, con una imagen negativa de casi el 55%, pero 41% positiva. En el caso de Damián Selci (Hurlingham), se posicionó 17°, con 40 puntos de imagen + y 52.4% negativa (-14.6% de diferencial).