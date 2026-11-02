Un informe televisivo demostró cómo el gobierno de Morón oculta parte del Boletín Oficial

Una semana después de hacerse eco de la denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas por el exconcejal del ARI Francisco Mones Ruiz, el programa «La Cornisa» (La Nación+) se acercó hasta la Municipalidad de Morón para comprobar cómo el gobierno le negaba el acceso físico al Boletín Oficial. Si bien ese documento, en el que constan todos los decretos (desde la promulgación de las ordenanzas hasta las licitaciones y contrataciones) del Departamento Ejecutivo, se puede bajar (con cierto delay) desde el sitio oficial del Municipio en versión digital de PDF, cierto es que en algunos casos más sensibles se esconden los «anexos» bajo el insólito pretexto de la «falta de espacio».

«La ley indica que todos los actos públicos tienen que estar documentados y tienen que ser de acceso público, pero el Boletín Oficial de Morón es un escándalo. Cuando se habla de plata se van al artilugio del Anexo I, que por razones de espacios debe ser solicitado a la Dirección de Asuntos Técnicos, para esconder la información sensible», razonó el periodista Luis Gasulla en el programa del último domingo, unos diez días después de haber pisado la recepción del primer piso del palacio municipal junto al referente de la CC-ARI y un camarógrafo que filmaba la escena.

El caso que retrataron en La Cornisa correspondía a decreto que autorizó la ampliación de plazos de la Licitación Pública N°5 de 2025 para la construcción de un SUM en El Palomar adjudicado a la empresa Thor SRL. Como en la versión digital no figuraban los anexos, Gasulla y Mones Ruiz se presentaron para revisar ese Boletín de manera física.

La Defensoría del Pueblo de la Provincia tomó nota de la denuncia de la CC-ARI ante el HTC contra el gobierno de #Morón y le pidió informes al Departamento Ejecutivo por el "ocultamiento" parcial de decretos en el Boletín Oficialhttps://t.co/IH24XoriQl https://t.co/BzEMiLHRIr pic.twitter.com/KAkozpEVfO — Darío Albano (@albanodl) October 23, 2026

Sin embargo, después de una hora de espera, siempre según su relato, se encontraron con el desplante de la Jefa de Gabinete, Estefanía Franco, quien ninguneó al periodista y no dejó pasar a nadie a la sala donde estaría impresa esa información.

«Cuando tengas una audiencia te atiendo», le dijo al periodista. Consultada sobre el Boletín, la funcionaria entró en contradicciones. «Entrá y está todo», dijo en un primer momento, aunque luego la abogada aseveró que ese documento «no tiene que ser físico». Es difícil de saber si se presentó o sólo «pasaba por ahí». Pero en todo caso supo interpretar el papel. «¿No soy transparente en lo que hago?», preguntó, mientras acusaba a Gasulla de faltarle el respeto.

En definitiva, ambos se retiraron sin poder revisar nada, cuando la Ordenanza N°4492/02 establece que los actos de gobierno deben publicarse de manera íntegra, incluyendo sus respectivos anexos, de acuerdo con las obligaciones de publicidad previstas en la normativa. Según denunció Ruiz al HTC, la gestión de Lucas Ghi «oculta más de 30 anexos sobre contratos, cajas chicas, presupuesto, subsidios, tarifas y designaciones». El ex concejal reveló el mes pasado que de 18 ediciones del Boletín Oficial publicadas en lo que va del año, en doce de ellas «se encontraron 30 actos de gobierno cuyos anexos no se publicaron por razones de espacio», algo ridículo por tratarse de un archivo digital.

Según comentó a este medio, la denuncia ya fue derivada a la delegación del Tribunal. Por otra parte, la Defensoría del Pueblo de la Provincia pidió informes al gobierno municipal sobre este asunto, en nota fechada el 23 de octubre pasado.