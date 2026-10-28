Camino de la Ribera: Katopodis y Mariel Fernández inauguraron un puente sobre el río Reconquista

El ministro de Infraestructura de la Provincia, Gabriel Katopodis; y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández, inauguraron el nuevo puente vehicular sobre el río Reconquista, construido en el Camino de la Ribera, que une a Merlo con Paso del Rey.

«La decisión de Axel y de Mariel de sostener estas obras, con mucho esfuerzo, tiene un enorme valor en este contexto. Frente a tres años de abandono de la obra pública nacional, necesitamos demostrar que las cosas se pueden hacer de otra manera», apuntó el ministro.

En tanto, la intendenta firmó: “Celebramos la obra pública porque no solamente tiene que ver con infraestructura, sino que en cada intervención que hacemos desde el Estado le mejoramos la vida a nuestro pueblo”.

“A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos por el rumbo económico que decidió imponer el Gobierno nacional, hacemos grandes esfuerzos desde el municipio junto al gobierno de la provincia para seguir sosteniendo la obra pública”, concluyó.

La intervención contempló la ejecución de 56.631 m² de pavimento de hormigón, 24.185 m² de veredas peatonales y 17.700 m² de parquización. Además, incluyó la instalación de 199 luminarias LED, señalización vial y la construcción del nuevo puente sobre el río Reconquista.

Inauguramos el nuevo puente sobre la Ruta N°7 en el límite con Merlo 🙌🏻



Junto al ministro Gabriel Katopodis celebramos el nuevo puente que duplica la capacidad de circulación, agiliza el tránsito y mejora este acceso a Moreno.



Celebramos la obra pública porque no solamente… pic.twitter.com/30MjrBXRBB — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 27, 2026

La nueva estructura cuenta con una calzada vehicular de 7 metros de ancho, con circulación en sentido Moreno-Merlo, una bicisenda de 2 metros y una senda peatonal de 1,20 metros. Asimismo, el proyecto contempló la rehabilitación del puente preexistente.

Esta obra permitirá mejorar la conectividad entre Moreno y Merlo, fortalecer la seguridad vial y facilitar la circulación vehicular, peatonal y ciclista. También contribuirá a la integración urbana y a la puesta en valor ambiental del entorno del río Reconquista.

Posteriormente, los funcionarios supervisaron la segunda etapa de ampliación de la Ruta Provincial 24, en el tramo comprendido entre la Autopista Acceso Oeste y la avenida Derqui, en el límite entre Moreno y José C. Paz.

Los trabajos consisten en la duplicación de calzada a lo largo de 9,1 kilómetros, para completar la ampliación de esta importante arteria vial que conecta distintos municipios de la región.

Katopodis y Fernández también recorrieron la calle San Emilio, donde la Provincia avanza con la repavimentación de 15 cuadras, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 23 y la calle Jauretche.

Los trabajos incluyen la ejecución de una nueva calzada de hormigón con cordones integrales, la construcción de veredas y la reconstrucción de sumideros. Actualmente, se realizan tareas de desmonte y hormigonado en distintos sectores de la calle San Emilio, entre Echeverría y Manuel Gálvez.

#Moreno La seccional de #ATE anunció un paro para este martes 27 por paritarias. El gobierno de Mariel Fernández apenas si evitó una medida de fuerza del SITRAM, por ahora, con un pase a planta que no alcanza. Ayer la ciudad cabecera cumplió 162 años. Intendenta Não tem reeleição https://t.co/A56cWNBstT pic.twitter.com/wqQuyB46VV — Darío Albano (@albanodl) October 26, 2026

De paso por Morón

El ministro acumuló millas en la Zona Oeste, ya que también visitó a los intendentes de General Rodríguez y Morón, donde «supervisó» obras viales financiadas por le estado bonaerense. Junto a Lucas Ghi, recorrieron las obras de repavimentación de la calle 25 de Mayo, entre la avenida Hipólito Yrigoyen y la calle Presidente Sarmiento.

Posteriormente, visitaron la Casa de la Juventud (ex Casa Joven Sedronar), ubicado en Avellaneda 2882 de Morón Sur. El espacio que estará destinado a la prevención y el abordaje integral de los consumos problemáticos, había sido licitado por la Municipalidad en 2022 con financiamiento nacional, por lo que culpa al Gobierno nacional por su abandono.

«Esta obra la iniciamos desde el Gobierno nacional, Milei la paralizó y hoy la Provincia la está poniendo nuevamente en marcha», indicó Katopodis.

La intervención comprende una superficie total de 1.000 m², con aproximadamente 230 m² cubiertos, donde funcionarán talleres, consultorios, un salón de usos múltiples, cocina, oficinas administrativas, sanitarios y patios. El nuevo espacio permitirá fortalecer las redes locales de atención y brindar acompañamiento social, familiar y sanitario a jóvenes del distrito, además de promover actividades comunitarias.

La recorrida continuó en la Facultad Regional Haedo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), donde se avanza con la construcción de un segundo nivel para ampliar el edificio de aulas en el marco del Programa de Infraestructura Universitaria. Al mismo tiempo, estudiantes del Conservatorio provincial de Música de Morón preparan una marcha para mañana para reclamar ante el Consejo Escolar por un traslado prometido hace una década.

Como así también quedó paralizado en 2022 el nuevo edificio para las escuelas Secundaria 50 y Primaria 38 de Castelar.

Finalmente, los funcionarios supervisaron las obras en la Reserva Urbana El Palomar, donde la Provincia retomó la construcción de un núcleo sanitario que había quedado paralizado por el Gobierno nacional a principios de 2024.

Los trabajos contemplan la finalización de un edificio de 330 m² que contará con sanitarios públicos, vestuarios para el personal, oficinas de atención, sala de máquinas y depósitos, para mejorar las instalaciones y los servicios destinados a los visitantes y trabajadores del predio.

Recorrimos los trabajos en la Reserva Urbana de El Palomar, un lugar que los vecinos y vecinas disfrutan y que tenemos que cuidar.



Estamos terminando un edificio de 330 m² con sanitarios públicos, vestuarios, oficinas de atención y espacios para el personal.



Esta reserva tiene… pic.twitter.com/GjKkUnnM0o — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) October 27, 2026