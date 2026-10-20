El ARI denunció al Municipio de Morón por no dar a conocer en tiempo y forma el Boletín Oficial

El exconcejal y referente de la Coalición Cívica de Morón Francisco Mones Ruiz denunció ante el H. Tribunal de Cuentas a la gestión municipal que encabeza el intendente, Lucas Ghi, por no poner «a disposición de los vecinos» el Boletín Oficial y por «ocultar más de 30 anexos sobre contratos, cajas chicas, presupuesto, subsidios, tarifas y designaciones» en el que se publica de manera quincenal en la página digital del Municipio.

La CC-ARI relevó que de 18 ediciones del Boletín Oficial publicadas en lo que va del año, en doce de ellas «se encontraron 30 actos de gobierno cuyos anexos no se publicaron “por razones de espacio”. Así se expresa en los propios decretos firmados por el intendente, lo cual no tiene sentido alguno, por tratarse de documentos subidos en PDF.

Los anexos que faltan no son menores: 23 tienen que ver con presupuesto, gasto público, contrataciones o personal. Entre ellos:

Las planillas del Presupuesto 2026, de más de $279.000 millones.

El detalle de una modificación presupuestaria de casi $3.900 millones.

Los montos de las cajas chicas de cada dependencia y la nómina de beneficiarios de subsidios.

Las escalas salariales y las nóminas de personal designado, muchas con efecto retroactivo.

Los cuadros tarifarios de las tasas que pagan los vecinos.

La reglamentación de la Policía Municipal.

«El Boletín Oficial se publica en formato digital. No hay ninguna razón de espacio: hay una decisión de que los vecinos no sepan en qué se gasta su plata», afirmó Mones Ruiz. Es lo mismo que hizo notar la oposición cuando se publicó el decreto del Ejecutivo sobre la Policía Municipal, cuyos alcances recién se conocieron en la interpelación de septiembre.

«La Ley Orgánica de las Municipalidades y la Ordenanza 4492/02 obligan a publicar los actos completos, con todos sus anexos y sin restricciones. El mismo Municipio publicó boletines de más de 100 páginas con las ordenanzas fiscal e impositiva. Para cobrar hay espacio», agregó Ruiz.

El excandidato de SOMOS en 2025 recordó que «aún siendo concejal se me impidió tomar vista del Boletín Oficial porque lo tienen detrás de cuatro puertas cuando la legislación dice que debe estar puesto a disposición de los vecinos en lugares de acceso público».

Ruiz impulsó varios proyectos y memorándums por el incumplimiento del Boletín Oficial en su paso por el HCD (entre 2021 y 2025). En 2024 también alertó al Tribunal de Cuentas cuando el Municipio llevaba 10 quincenas sin publicarlo.

En la presentación se solicita al Tribunal de Cuentas que requiera al Ejecutivo los anexos omitidos y los decretos de reafectación de los últimos años, lo intime a publicar los actos en forma íntegra y los ponga a disposición en lugares públicos, independientemente de eventuales sanciones posteriores. La denuncia fue registrada bajo el N° 19606-2026.

Hace unos años hay datos del Municipio que dejaron de publicarse en su web. Como, por ejemplo, la plantilla del personal. Morón llegó a ser un faro para la región: El primero en transmitir las sesiones del HCD (algunos como Ituzaingó todavía se niegan) o en legislar sobre transparencia y pauta oficial. Hoy está, incluso, por debajo de la media.