Consejo del Salario: «La política del Ministerio la maneja un grupo de intendentes», dice FESIMUBO

El secretario general de la Federación de Sindicatos Municipales de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Doval, apuntó contra un grupo de intendentes del PJ ante la falta de convocatoria al Consejo del Salario Municipal, creado por la ley 14.656 del 2014 pero reglamentado recién el mes pasado por el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

«El problema no es el ministro. La política municipal no la maneja Correa. La maneja un eje de intendentes que estuvo manejado durante mucho tiempo desde la FAM y Florencio Varela. Son los que llevaron a la vieja federación a presentar un amparo en la Justicia contra la Ley. Ahora no quieren el Consejo del Empleo, porque se va a poner arriba de la mesa lo que está pasando. Y quieren que esto siga escondido. Lo que pasa es que hay un municipio que paga $150.000 de básico. Pasa que crece la informalidad, monotributistas, las becas; pasa que se desfinancia el IOMA y el IPS», sostuvo al programa de streaming «Sin Retorno», tras la protesta en Panamericana y 197.

Aquel día marcharon los sindicatos municipales enrolados en la FESIMUBO de Zona Norte, en Tigre. Como antes lo habían hecho los de la Regional Oeste, en Cañuelas e Ituzaingó, donde se pagan (junto con Merlo) uno de los salarios más bajo de la escala estatal: Apenas $285 mil para las categorías más bajas, de acuerdo al Presupuesto de 2026.

LO QUE ESTÁ PASANDO CON LOS MUNICIPALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.@herdoval en Sin Retorno#Municipales pic.twitter.com/Ot7eUMqtfj — Fe.Si.Mu.Bo. (@fesimubo) October 12, 2026

Hasta septiembre último, apenas se había otorgado un bono de $50 mil de aumento. Pero tras la primera marcha en décadas, la gestión de Pablo Descalzo tuvo agregar otro bono por $100 mil para el último trimestre del año, que se incorporaría «al básico» en enero del 2027. El STMI y ATE no firmaron. Ituzaingó es el único municipio del GBA que no tiene convenio colectivo, ni paritarias. Alberto Descalzo, padre del actual jefe comunal, fue uno de los jefes de la FAM bonaerense (junto con Julio Pereyra, de Varela). Y hoy coordina la campaña federal del MDF de Axel Kicillof.

Durante la última marcha, en Tigre, aparecieron carteles que calificaban a Correa de «traidor», por reglamentar el Consejo a gusto de los intendentes (con los que sí dialoga cotidianamente) y por no realizar la convocatoria. De acuerdo al decreto que firmó, todo gremio estatal tiene derecho a participar. Y tampoco se reunirían hasta marzo de 2027.

La FESIMUBO tuvo que salir a aclarar que aquél mensaje no era «institucional» sino a título personal de algunos manifestantes. «Hay compañeros molestos porque hace diez años que vinimos con esto. Hablamos con el ministro, que tomó un camino distinto. No es lo que veníamos hablando. Por eso se enojan también con el gobernador», dijo Doval.

¿Por qué el enojo?– le preguntaron.

HD: Porque no se convoca al Consejo. Y después porque creemos que está digitado por un grupo de intendentes y no se avanza. Nosotros planteamos un Consejo de acuerdo a la ley, en cómo se define la representación. Pero el ministro reglamentó, incluso contrariando a un dictamen de la Asesoría de Gobierno, sentando a gremios que no llegan al 10% de la afiliación. Correa bajó el piso de representación, lo cual vulnera la ley y armar una ensalada de fruta. No es democrático que un gremio con el 80% de afiliados tenga los mismos votos que otro que viene con el 1%. Lo que se hizo fue patear el tablero. Una trampa para que no se reúnan. Porque finalmente nunca se convocó al Consejo y en base a la reglamentación deberíamos esperar para marzo de 2027. Y qué tenemos hacer con estos sueldos. Por eso estamos en la calle. Porque la realidad es que esperamos mucho. Mucho más de lo que debimos esperar.

Me reuní con la intendenta de #Moreno, @marielfmoreno1, para dialogar sobre la situación que atraviesan las trabajadoras y los trabajadores del distrito frente al impacto de las políticas del Gobierno nacional.



También conversamos sobre la situación de la Cooperativa de Trabajo… pic.twitter.com/6Jg0PSKeHF — Walter Correa (@waltercorreaok) October 14, 2026