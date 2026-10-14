A los 59 años, murió Locomotora Castro: El púgil se descompensó anoche en el Bingo de Morón

El ex boxeador Jorge «Locomotora» Castro falleció este miércoles, a los 59 años, cuando se encontraba en el Bingo Royal de Morón (San Martín 151). El ex campeón mundial de peso mediano habría sufrido un infarto, según relató esta mañana su hija Quimey, quien lo acompañaba junto con su madre (y ex pareja del pugilista) al momento del ataque.

La causa por averiguación de muerte quedó a cargo de la UFI Nº8 de Morón. De acuerdo al primer parte médico difundido, el “Roña” Castro sufría de diabetes, aunque la familia desmintió que tuviera que ver con el ataque de anoche. Esto fue confirmado por la autopsia: El boxeador tenía edema agudo de pulmón consecuente de una falla cardíaca.

Castro construyó una de las carreras más prolíficas del boxeo argentino, con un registro profesional de 144 combates que incluyó 130 victorias —90 por nocaut—, 11 derrotas y tres empates.

Murió Jorge "Roña" Castro I Quimey, hija del boxeador: "Le empezó a doler el pecho y murió en 15 minutos". pic.twitter.com/IlrxTgFDKh — TN – Todo Noticias (@todonoticias) October 14, 2026

Falleció Jorge “El Roña” Castro, el autor de una de las hazañas mas extraordinarias que tuvo el boxeo en la historia. Cuando remontó una pelea prácticamente perdida contra John David Jackson y lo noqueó en el noveno round por el Campeonato Mundial de peso mediano. Castro así como… pic.twitter.com/jB86ZbyMzo — Martín Dandach (@MartinDandach) October 14, 2026

Nacido en Caleta Olivia el 18 de agosto de 1967, el pugilista alcanzó la cima del deporte el 12 de agosto de 1994 al conquistar el título mundial vacante de la categoría mediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) frente a Reggie Johnson en Buenos Aires.

Su consagración definitiva en el plano internacional ocurrió el 10 de diciembre de 1994 en Monterrey, México.

En aquella jornada, Locomotora Castro defendió su corona de la Asociación Mundial de Boxeo ante el estadounidense John David Jackson. El trámite del combate resultó adverso para el argentino, quien recibió un castigo continuo que le provocó inflamaciones en ambos ojos y lo dejó al borde del fuera de combate. Sin embargo, en el noveno asalto, lanzó una potente izquierda al mentón de su oponente que lo derribó por completo. Tras dos caídas posteriores de su rival, la pelea finalizó por nocaut.

En los últimos años, El Roña se había instalado en Morón, donde trabajaba en la apertura de un centro comunitario. Desde la pandemia sostenía comedores y merenderos en Lomas de Zamora, además de proveer mercadería a otros espacios barriales.