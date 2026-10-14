Fue detenido: Un hombre le robó a dos alumnas frente al colegio y la hermana devolvió las mochilas

Un hombre de 58 años fue detenido luego de viralizarse las imágenes de un robo en la puerta de un colegio de Hurlingham.

El sospechoso habría, primero, intentado cometer un ilícito contra una mujer de 57 años, en El Tambo Nuevo y Luzuriaga. Luego, en Palacios y Márquez de Avilés, y frente al Instituto Lincoln, se llevó las mochilas de dos menores, para escapar en un Peugeot 504.

Según quedó registrado por una cámara de seguridad, las adolescentes esperaban sentadas en la vereda de una casa junto al colegio cuando un auto blanco frenó de golpe. Del asiento del conductor descendió un hombre que se acercó para robarles. Las alumnas escaparon corriendo hacia el colegio, mientras el delincuente se dio a la fuga en el vehículo.

#Hurlingham Un hombre de 58 años fue detenido tras una serie de hechos: Primero habría intentado asaltar a un mujer de 57 años, en El Tambo Nuevo y Luzuriaga. Luego, en Palacios y Márquez de Avilés, frente al Instituto Lincoln, habría sustraído las mochilas de dos menores. https://t.co/varG7Jt00l pic.twitter.com/Q2rfNsHpAu — Darío Albano (@albanodl) October 13, 2026

Sin embargo, horas después, la hermana del imputado se presentó en una comisaría luego de enterarse del caso por la viralización de las imágenes y entregó las mochilas de las estudiantes con sus pertenencias.

Mientras tanto, personal del CPC Municipal y del GTO identificó el auto, que finalmente interceptó en Carcarañá y Garibaldi, donde aprehendió al sospechoso, que se negó a declarar ante el fiscal.

La causa está en manos de la UFI N°6 de Morón y fue caratulada como robo simple, por un lado; y robo en grado de tentativa.