Un pitbull mató a un nene de 4 años, en Francisco Álvarez: La dueña del perro quedó detenida

Un nene de 4 años falleció tras ser atacado por un pitbull en el partido de Moreno y su madrina, quien estaba a cargo de su cuidado, fue detenida acusada, en principio, de homicidio culposo.

El dramático hecho ocurrió dentro de un domicilio ubicado en la calle Fresnos al 2500, en la localidad de Francisco Álvarez, Moreno, cuando Yohana Mercado, de 31 años y madrina del niño, dio aviso a la Policía por la muerte de su ahijado.

La mujer relató, según confirmaron a la agencia Noticias Argentinas, que se encontraba junto al menor cuando lo dejó solo dentro de la vivienda por el lapso de 10 minutos debido a que fue a retirar a su hija de la actividad de patín. Al regresar, constató que el perro pitbull de su propiedad agredió al menor, causándole la muerte.

En el lugar acudió personal médico del SAME, que constató el fallecimiento del pequeño, identificado como Homero Mauro Leonar Fernández.

La causa quedó en manos de la fiscal Carina Saucedo, titular de la UFI Nº 2 de Moreno-Rodríguez, quien dispuso la carátula, en principio, por homicidio culposo. A su vez, se ordenó la aprehensión de Mercado.

En el domicilio trabajaron peritos, se solicitó la autopsia de la víctima y se informó que la implicada debe comparecer este lunes en la sede fiscal.

Mientras avanza la investigación y se analiza la responsabilidad de la mujer, se dispuso que el perro quede a disposición del área de Zoonosis municipal.

Agencia NA