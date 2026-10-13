Operativo «falsas llantas»: La PFA desbarató fábrica de zapatillas «falsificadas» en Virrey del Pino

A través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal desmantelaron en Virrey del Pino una fábrica de calzado deportivo de origen apócrifo.

La investigación tuvo su génesis en abril, cuando efectivos del Departamento Investigaciones Especiales realizaban ciberpatrullajes y controles preventivos de rutina en distintos sitios web. En ese contexto, advirtieron que a través de diferentes redes sociales, un perfil de fantasía publicitaba calzados de marcas reconocidas a nivel mundial a precios muy bajos.

Ante ello, los federales realizaron diferentes tareas técnico-operativas mediante las cuales se identificaron a dos hombres como responsables de las publicaciones.

Con el devenir de las pesquisas, se detectaron dos inmuebles de la mencionada localidad que servirían de lugar de producción, como así también de depósito de mercadería.

Con el cumulo de pruebas obtenidas, el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Morón a cargo del Dr. Jorge Ernesto Rodríguez, ordenó los allanamientos a los dos domicilios,uno ubicado en la calle Piedad y el segundo en Guillermo Miller.

Durante el procedimiento se notificó de la causa a los dos investigados, argentinos y mayores de edad. Asimismo, se secuestraron más de 1600 pares de zapatillas de primeras marcas de origen ilegal.

Los elementos secuestrados, quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional 22.362(Ley de marcas y designaciones).