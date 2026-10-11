En Morón, Sebastián Pareja convocó a los jóvenes libertarios a consolidar el proyecto de Milei

El presidente de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, cerró este sábado en Morón el primer congreso de la juventud libertaria, ante unos 1200 militantes del espacio. La apertura estuvo a cargo del excandidato a intendente, empresario y productor teatral Ariel Diwan, quien ofició de anfitrión del encuentro partidario.

Durante el cierre de la jornada, Pareja destacó el crecimiento de la estructura juvenil y convocó a los militantes a continuar defendiendo las ideas promovidas por el presidente Javier Milei con vistas a los próximos desafíos electorales.

“El presidente Javier Milei siempre destacó el papel fundamental de los jóvenes en su llegada a la Presidencia. Hoy vemos cómo ese apoyo y compromiso con las ideas de la libertad se mantiene intacto y será clave para los desafíos que tenemos por delante hacia 2027”, afirmó el dirigente ante los asistentes.

Según los organizadores, el congreso tuvo como objetivo fortalecer la formación política de los militantes jóvenes, coordinar estrategias territoriales y consolidar la estructura partidaria en los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires.

Pareja sostuvo además que el encuentro reflejó el desarrollo alcanzado por la juventud del espacio tanto en materia organizativa como en la incorporación de nuevos cuadros políticos. En ese sentido, destacó la creación de ámbitos de capacitación y el trabajo territorial realizado por la organización en los municipios bonaerenses.

Gran trabajo de la @JuventudLLAPBA. No solo en este Congreso sino durante todo el año, con legisladores, concejales, diversos proyectos presentados, un programa de formación propio, presencia en universidades, escuelas y un territorio complejo y difícil como lo es la provincia.… pic.twitter.com/SoQZ0d1M8O — Sebastián Pareja (@SPareja_) October 11, 2026

El coordinador provincial de la Juventud de LLA, Sebastián Acuña, señaló que la agrupación busca consolidar una nueva generación de dirigentes alineados con el proyecto político encabezado por Milei. “Tenemos una juventud con capacidad, formación y muchas ganas de ponerse al hombro este proyecto de país”, expresó.

Por su parte, Sharif Menem sostuvo que la juventud libertaria se ha convertido en uno de los principales espacios de movilización política del país y resaltó la participación de jóvenes en la construcción partidaria a nivel nacional.

En tanto, la coordinadora nacional de la organización juvenil, Rocío Gómez, cuestionó la gestión del gobernador bonaerense Axel Kicillof y sostuvo que la provincia enfrenta problemas estructurales en áreas como educación, salud y seguridad, al tiempo que llamó a fortalecer la presencia política de La Libertad Avanza en el principal distrito electoral del país.

El encuentro contó además con la presencia de diputados y senadores bonaerenses, concejales y referentes locales del espacio. A lo largo de la jornada se desarrollaron paneles de discusión y actividades de formación centradas en los desafíos políticos, económicos y sociales que enfrenta la Argentina, así como en el rol de las nuevas generaciones dentro de la fuerza oficialista.

La realización del congreso se produjo en un contexto de creciente actividad política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo nacional busca fortalecer su estructura territorial de cara a los próximos compromisos electorales y consolidar una base militante capaz de disputar espacios de representación en el distrito más poblado del país.