Un hombre que fue víctima de un robo bajo la modalidad de «viuda negra», tras un encuentro pactado por una aplicación de citas, permitió desarticular a una banda que operaba desde la cárcel gracias a las tres cámaras de seguridad.

La sospechosa quedó grabada cuando preparaba en el baño la droga que luego le suministraría al denunciante. Ese registro fue clave para identificar a la mujer y al resto de la banda que participó del robo.

El hecho ocurrió el 14 de septiembre en Ramos Mejía. La víctima, de 46 años, había contactado a través de una red social a una mujer que se presentó como “Camila”, con quien acordó encontrarse en un domicilio ubicado en Balcarce y 12 de Octubre.

Según denunció, la mujer llegó le ofreció una bebida y poco después perdió el conocimiento. Al despertar, fue golpeado por la mujer y otros dos hombres, quienes le sustrajeron sus pertenencias, y escaparon del domicilio en su camioneta.

Sin embargo, gracias al análisis de las cámaras y otros dispositivos, detectives de la DDI La Matanza, junto con efectivos de la Policía de la Ciudad, lograron identificar a todos los sospechosos.

La investigación llevó hasta Clotilde Betariz Lezcano, de 20 años, señalada como la presunta jefa de la organización.

La joven estaba detenida en la Unidad Penitenciaria N°8 de Los Hornos (La Plata) por un homicidio «criminis causa» cometido bajo una modalidad similar en Moreno.

Con seis órdenes de allanamiento, los investigadores realizaron procedimientos en Villa 21-24 y Zavaleta, en CABA, y en la unidad penitenciaria. Como resultado, fueron detenidos Mailén Antonela Azcárate, Dalila Ivana Encina, Ever Gabriel Benítez Lezcano, Lucas Ezequiel Acosta y Francisco Hernán Benítez Lezcano. En tanto, Lezcano fue notificada de la causa y mientras tanto continúa detenida.

Durante los operativos se secuestraron 31 teléfonos celulares, cinco blísteres con medicamentos somníferos, tres netbooks, tres tablets y un iPad. También fueron incautados dos corta candados, un camperón negro, un top negro, un casco de moto y 220 pesos mexicanos. La causa está a cargo de la UFIyJ N° 11 y el Juzgado de Garantías 5 de La Matanza.