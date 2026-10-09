Críticas por el dragado sobre el humedal del Arroyo Soto: «Hacía cinco años que no se limpiaba»

Hace un mes, autoridades municipales celebraban el ingreso de una máquina excavadora en el Arroyo Soto que está a cielo abierto, entre el ex predio del INTA y el Barrio PROCREAR de Villa Udaondo, en Ituzaingó. Fue justo cuando una serie de activistas planificaban una limpieza «manual» que cuidara la flora y fauna autóctona. Luego vinieron una serie de cruces y la tardía convocatoria al Consejo Consultivo que adorna la política ambiental del Municipio.

En diálogo con Mpquato radio online, el Licenciado Marcelo Swier, integrante de la Asamblea Socioambiental de Ituzaingó, explicó ésta mañana por qué salieron a denunciar las maniobras del Municipio, que se hicieron en el marco de la prevención de inundaciones por el fenómeno del Niño, como están haciendo otros distritos de la Zona Oeste.

«Hacía cinco años que el arroyo no se limpiaba. Propusimos desde la Asamblea hacer algo con el humedal, aunque sea con los residuos plásticos. Convocamos voluntarios en redes y no pasaron 24 horas que se comunicaron desde la Delegación Udaondo para decirnos que necesitábamos un permiso para intervenir. Nos dijeron que la mayoría de los trabajos iban a ser manuales, para no dañar la fauna y la flora. Y después metieron una topadora que arrasó con toda la vegetación. Hicimos algunas presentaciones formales pero no obtuvimos para que silencio como respuesta», contó.

A su entender, el humedal tiene sus características, y al ser arrasado hasta tiene desmoronamientos de tierra. Aclaro que para evitar los efectos del fenómeno climático «algo hay que hacer, pero de forma planificada, y con la intervención de organismos» especializados en esa materia.

«Sabemos que la Dirección de Hidráulica de la Provincia bajó línea, pero cada zona tiene sus características. En Ituzaingó hay una ordenanza, de marzo de este año, que prevé la preservación del Humedal de Villa Udaondo. Hoy contradicen todo» explicó Swier.

Por supuesto, la ONG intentó comunicarse con autoridades provinciales, ante lo que supone violaba distintas leyes y ordenanzas locales, pero lamenta el «silencio sepulcral del COMIREC».

«Recién nos dieron una fecha para la semana próxima del Consejo Consultivo, cuando ya hicieron la intervención al humedal», renegó el Licenciado en Trabajo Social.