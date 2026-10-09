Ituzaingó: Investigan si alumnos de un colegio vendían imágenes de compañeras alteradas con IA

Cuatro alumnos de entre 15 y 16 años fueron acusados de generar imágenes de sus compañeras desnudas con herramientas de Inteligencia Artificial. Entre las damnificadas hay una estudiante de 7 años. La denuncia se suma a otro caso muy similar sucedido en Lomas de Zamora, donde se investiga la venta de imágenes de contenido sexual infantil.

El caso se descubrió cuando una adolescente de 15 años recibió mensajes de tres números telefónicos desconocidos que la invitaban a salir y conocerse. Su contacto había sido publicado en Telegram. Cuando ingresó al enlace que le compartieron, confirmó que había contenido pornográfico e imágenes suyas que sido modificadas con Inteligencia Artificial.

La situación derivó en una denuncia contra un compañero de cuarto año del Colegio Thomas Alva Edison (de la calle Brandsen 2940) de Ituzaingó, bajo la sospecha de haber modificado las fotos para publicarlas en ese espacio digital.

La mayoría de las víctimas son adolescentes del mismo rango etario. Sin embargo, el hecho empeora por la supuesta creación de fotografías de una nena de siete años que es estudiante de la escuela primaria de la misma institución.

Los jóvenes acusados habrían adquirido dinero a cambio de las fotografías que construyeron a partir imágenes reales tomadas de las redes sociales de sus compañeras. Mediante la IA habrían creado escenas sexuales de las menores.

Las acusaciones formales iniciaron con una denuncia que una familia realizó en la Comisaría de la Mujer de Ituzaingó, seguida por la presentación de Rodrigo Herrera, director del colegio.

El caso se encuentra en manos del Juzgado de Morón y bajo la responsabilidad de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil 2 de Morón, con la carátula de producción, distribución y divulgación de material de explotación o abuso sexual infantil.

🗣️ “Nos sacaban fotos y las vendían por chat”



🔴Cuatro alumnos de entre 15 y 16 años de un colegio de Ituzaingó fueron acusados de generar imágenes de sus compañeras desnudas mediante herramientas de inteligencia artificial. pic.twitter.com/POVvMrHspW — Filo.news (@filonewsOK) October 9, 2026

Mientras se desarrollan las actuaciones, las autoridades del Colegio Thomas Alva Edison difundieron un comunicado dirigido a las familias en el que reconocieron que atraviesan una situación de conflicto vinculada con la privacidad, la seguridad y la integridad de los estudiantes. En el mensaje explicaron que el episodio se originó en cuarto año a partir de la edición y circulación de imágenes, pero advirtieron que durante las averiguaciones aparecieron nuevos elementos relacionados con fotografías de alumnos de distintos cursos.

La institución no especificó cuántos estudiantes podrían estar afectados ni detalló las características de las nuevas imágenes identificadas. Sin embargo, consideró necesario reforzar las pautas de cuidado y abordar lo sucedido de manera institucional. El comunicado también destacó la importancia de unificar criterios entre las autoridades escolares y las familias frente a la situación.

En ese contexto, un representante del establecimiento informó que había mantenido reuniones con las familias involucradas, motivo por el cual no había podido responder algunos mensajes recibidos durante la jornada. Asimismo, anunció una nueva convocatoria organizada por cursos, con el objetivo de compartir la información disponible y acordar criterios comunes de intervención y cuidado.

De acuerdo con el cronograma difundido, los encuentros fueron programados para este viernes a las 10 con las familias de primero y segundo año; a las 11 con las de tercero; a las 12 con las de cuarto; y a las 13 con las de quinto y sexto. La convocatoria comprende así a todos los cursos del nivel secundario, después de que la institución informara que las averiguaciones permitieron detectar elementos que excedían al grupo en el que inicialmente se conoció el episodio.

Con información de NA y La Nación