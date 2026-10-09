Morón: El Municipio quiere remodelar el edificio de ARENIL con la venta del ex Hogar del Niño

El gobierno municipal de Morón cambió los planes para el viejo edificio de ARENIL, asociación que quebró en 2023 y que le permitió al Municipio recuperar ese terreno, donado en los ’70, en medio de un proceso de remate judicial. En principio, su incorporación al patrimonio municipal se iba a utilizar para promover «políticas públicas de adultos mayores». Sin embargo, deberá destinarse, principalmente, a las de minoridad. Una discusión más legal que política que tiene que ver con el origen de los recursos que se destinen a la remodelación. Es que el HCD autorizó ayer al Ejecutivo a utilizar el «producto» de la venta del predio donde funcionara el Hogar del Niño «J.C. Landó».

No fue una discusión sencilla y por eso la votación fue dividida, aunque finalmente se aprobaron los cambios pedidos por el oficialismo sobre la ordenanza 22773 del 2024, referida a la venta del predio ubicado en la esquina de La Porteña y Triunvirato, en Villa Luzuriaga. En esa casona (ex quinta) funcionó el Hogar hasta 2008. Había sido inaugurado en 1981, 7 años después de su adquisición, con ayuda de una junta de vecinos y empresarios del distrito.

Hace dos años, el Concejo autorizó a su desafectación, con la obligación de que el fruto de una futura venta se destine al mismo fin específico, es decir a los servicios para menores. La reforma aprobada ayer a la ordenanza 22779, permite que esos recursos se utilicen en la reforma de ARENIL, un inmueble que, técnicamente, no volvió al Municipio.

En mayo del 2025 el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial 3 de Morón, a cargo de la Dra. Débora Elena Lelkes, rechazó la recusación de Policonsultorios Santo Domingo S.A., que había adelantado $12 millones para quedarse con el predio de Sarmiento y Cañada de Juan Ruiz. Y se lo otorgó al Municipio de Morón, a cambio de $40 millones de pesos (el HCD había autorizado hasta $50M). Pero el fallo todavía no está firme y podría ser apelabe.

Todo esto generó serias advertencias legales de La Libertad Avanza. «El intendente nos pide que aprobemos una ordenanza para vulnerar leyes que van contra el Código Penal, la Ley de Quiebras y ordenanzas creadas por éste recinto», señaló la concejal Analía Zappulla, quien alegó que se podría caer en una «malversación de fondos» si se destinan recursos públicos en un inmueble por el que el Municipio sólo tiene otorgada una «posesión» desde marzo pasado.

Una de las modificaciones a la ordenanza 22773 reconoce que: «El producido de la venta (del predio de Luzuriaga) será destinado a la refacción, adecuación y puesta en funcionamiento del inmueble sito en la calle Sarmiento 1220 de la ciudad de Morón (…) perteneciente a la Asociación para la Rehabilitación del Niño Lisiado (ARENIL), con el objeto de desarrollar políticas públicas orientadas a la protección integral de niñas, niños, adolescentes y adultos mayores».

«Hay una incapacidad legal del Municipio de disponer de éste inmueble, por que no es patrimonio del Estado municipal. Además quieren invertir con plata de un inmueble con fin específico. Eso es malversación de fondos públicos, acá y en la China», adujo Zappulla.

Del mismo modo, el concejal Ariel Aguilera («Todo por Argentina»), opinó que concurso de acreedores de ARENIL «se concluyó sin pagarle a nadie». «Fue un híbrido legal ese fallo. Aún no se transmitió el dominio del inmueble. Sólo se otorgó la posesión en marzo de 2026. De los $50M autorizados por el HCD, lleva depositados $35M. Pero siempre algo pasa. Hay altas chances de que el inmueble no termine en el activo Municipal», advirtió el letrado.

La concejal María Mobilia (LLA) fue un poco más atrás y hasta puso en duda la legalidad del venta del ex Hogar del Niño. «Eso fue una donación, así que habría que revisar el expediente. Si no se va a hacer uso habría que devolverlo a sus sucesorios. El Municipio no es dueño de esas tierras. Los herederos deberían hacerse cargo», opinó.

Ese fue un debate que se supuestamente se saldó en 2024, aunque desde el oficialismo aclararon que «el cargo de la donación no puede exigirse porque desapareció la entidad donante».

Otro cambio que se le hizo a la ordenanza que autorizó la venta del predio de V. Luzuriaga (de nada menos que 5.000 mts2), fue el plazo para saldar el cobro total, que se extendió de 45 a 180 días posteriores a la seña del bien a subastar.

«No encuentro fundamento para el cambio. En éste país puede pasar cualquier cosa en seis meses. No hay inflación cero. Estamos perjudicando las arcas públicas», apuntó Aguilera.

Antes de llamar a un cuarto intermedio, el concejal de Fuerza Patria Diego Spina mocionó que lo producido en la venta del ex Hogar Landó sea invertida en ARENIL, pero «una vez que pase a dominio del municipio». «No se puede invertir en un espacio que no sea propio, en eso tienen razón. Por eso fue condenado (el exintendente, Juan Carlos) Rousselot, por el proyecto de mudar el hospital municipal a la Base de Morón Sur (NdR: La Fiscalía pidió condenarlo por «peculado», pero el TOC 4 de Morón resolvió una inhabilitación de tres años por malversación de fondos y un año de prisión en suspenso por amenazas, en un extraño juicio unificado realizado en septiembre de 2000)».

Finalmente se abrió la votación y el oficialismo consiguió una holgada mayoría por 15 a 8 (ausente Daniela Cáceres), con los votos del sabbatellismo adentro, más el respaldo de Susana Picón (UCR) y el PRO de Claudio Faro.