Tres menores de 14 y un adulto fueron detenidos por un violento asalto automotor en El Palomar

Un hombre de 33 años y tres menores de 14 fueron detenidos en las últimas horas por la Policía, sospechados de formar parte de la banda que asaltó a mano armada a un conductor para robarle el auto en la localidad de El Palomar.

El hecho ocurrió el lunes pasado alrededor de las 22.30 sobre la calle Evaristo Carriego al 800, entre Sourignes y Teniente General Bergamini, del partido de Morón.

De acuerdo con la investigación, la víctima, de 35 años, estaba sentado en una Fiat Cubo roja con la puerta del lado del conductor abierta cuando el grupo de malvivientes apareció caminando y se le abalanzó bajo la modalidad de «piraña»

Las cámaras de seguridad de la zona registraron la secuencia. Las imágenes muestran como cuatro de los atacantes rodearon a este vecino y lo amenazaron con armas de fuego, mientras un quinto se dirigió hacia el sector del acompañante.

En cuestión de segundos, los delincuentes sacaron a la víctima a los golpes, subieron al vehículo y escaparon. Todo el ataque duró menos de medio minuto.

La investigación quedó en manos del fiscal Guillermo Rodríguez Rey, titular de la UFI N° 1 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Morón, quien ordenó distintas medidas para intentar identificar a los responsables.

Casi 24 horas después, efectivos de la Comisaría Morón 6ª realizaron un rastrillaje en la zona de Villegas y Pampa, uno de los accesos al barrio Carlos Gardel, donde fue detenido un hombre de 33 años señalado como el único mayor de edad que habría participado del asalto.

Posteriormente, personal del Grupo de Tareas Operativas analizó las cámaras de seguridad y logró localizar en el mismo barrio a otros tres sospechosos, todos adolescentes de 14 años. Además, los investigadores recuperaron la Fiat Cubo que había sido robada a la víctima.

A partir de las filmaciones también surgió que los tres menores estarían vinculados con otro robo ocurrido durante la mañana de ese mismo día, cuando fue sustraído un Volkswagen Up gris en la zona.

Los cuatro detenidos quedaron imputados por robo de automotor calificado por el uso de arma de fuego, agravado por la participación de menores de edad, mientras continúa la búsqueda del quinto integrante de la banda que habría intervenido en el ataque.