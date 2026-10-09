Observatorio social de la UM: Los precios en el partido de Morón aumentaron 2,40% en septiembre

Durante septiembre, los precios al consumidor en el partido de Morón registraron un aumento del 2,40%, según el relevamiento del Observatorio Económico y Social de la Universidad de Morón (UM).

Con este resultado, el acumulado entre febrero y septiembre alcanzó el 23,60%. El dato surge cuatro días antes del IPC del INDE, y un día después del barómetro de la Ciudad de Buenos Aires, que marcó el 1,8 de inflación para el mes último.

Entre las divisiones relevadas por la UM, Transporte presentó el mayor incremento mensual, con un 3,75%, impulsado principalmente por la suba del boleto de tren, que aumentó un 20% respecto de agosto.

Salud registró un incremento del 2,34%, frente al 1,80% del mes anterior. Entre los aumentos destacados se encontraron los coseguros, con una variación informada del 37,60%.

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas, que representa el 40,80% de la canasta relevada, registró un aumento del 1,68%, por encima del 1,11% de agosto. Los principales incrementos se observaron en la zanahoria, con una suba del 40,52%, y la cebolla, con un 34,64%.

En tanto, Bebidas alcohólicas y tabaco aumentó un 0,69%, por debajo del 2,55% registrado en agosto. Dentro de esta división, el mayor incremento correspondió al aperitivo, con una variación del 4,02%.

El informe elaborado por el Observatorio Económico y Social de la UM analiza mensualmente la evolución de precios de una canasta representativa de bienes y servicios en el distrito, con el objetivo de aportar información de referencia para el seguimiento de la economía local.

🚨🚨🚨 LA INFLACIÓN PORTEÑA SE ACELERÓ AL 1,8% EN SEPTIEMBRE, PERO LA NÚCLEO BAJÓ AL 1,7%



🔹El IPC de CABA subió desde el 1,7% de agosto. Acumuló 23,7% en el año y la interanual bajó de 33,3% a 32,9%.



🔹Los estacionales pasaron de caer 2,9% a subir 2,3%, impulsados por verduras… pic.twitter.com/bjMKvea7qn — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) October 8, 2026