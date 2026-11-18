Las 62 Organizaciones Peronistas realizaron este martes un acto político en la sede de la Federación Argentina de Box (FAB), en el barrio porteño de Almagro, donde los gremios exigieron ocupar un rol central en la estructura y en la toma de decisiones del movimiento justicialista.

La convocatoria, en la que se conmemoró el Día de la Militancia Peronista, registró plena asistencia de trabajadores y delegados de distintas actividades. El cierre del encuentro estuvo a cargo del presidente de las 62 Organizaciones y secretario general de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, José Ibarra; y del secretario general del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste (SEOCA), Julio Rubén Ledesma.

Durante su intervención, Ibarra planteó el reclamo del sector gremial, el cual consiste en recuperar espacios en la mesa de conducción y en el armado electoral del movimiento peronista.

«Nuestra idea es hacer valer nuestro derecho, el 33 por ciento del armado de listas le correspondía al movimiento obrero organizado», afirmó el dirigente de los taxistas en conferencia de prensa.

Además aclaró que, ante la posibilidad de suspenderse las PASO, y de no haber acuerdo para una lista de unidad, «habrá que buscar el mecanismo para ir a internas”. “El que gana conduce, el que pierde acompaña», remarcó.

Por su parte, Ledesma centró su discurso en la defensa de las fuentes laborales, la situación salarial y la necesidad de fortalecer la estructura orgánica de las regionales en cada distrito.

«Nosotros nos hemos reunido con posibles candidatos y dirigentes en los últimos meses, a todos les preguntamos qué harían con la estabilidad de los trabajadores, con los salarios, que políticas proponen sobre salud, educación, seguridad, hablamos de todo con la idea de no ofrecer un discurso vacío a nuestra gente», sostuvo el titular del sindicato mercantil.

El acto en la Federación de Box se concretó tras el proceso de normalización de delegaciones regionales que la conducción nacional llevó adelante durante los últimos meses.

En el marco de esta ronda de diálogo político, la mesa de las 62 Organizaciones Peronistas ya mantuvo reuniones con la secretaria general del Partido Justicialista, Teresa García, con el dirigente Sergio Massa, con el ex gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora y con Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Jorge «Coqui» Capitanich.

Según informaron voceros de la agrupación sindical tras el cierre del acto, el cronograma de encuentros continuará en las próximas semanas con otros dirigentes de peso.

San Fernando

Por su parte, el Frente Renovador y referentes del peronismo federal se reunieron este martes en San Fernando para avanzar en la construcción de un frente nacional, con la participación de Sergio Massa, Sergio Uñac, Juan Manuel Urtubey y Miguel Ángel Pichetto.

El encuentro por el Día de la Militancia reunió a legisladores, intendentes y dirigentes de distintas provincias, con el objetivo de acercar posiciones de cara a las elecciones de 2027.

También estuvieron Gerardo Zamora, Pedro Pesatti y Juan Manuel Olmos, además de los diputados nacionales Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Guillermo Michel. Por los intendentes bonaerenses nucleados en La Liga participaron Federico Otermín, de Lomas de Zamora; Mariel Fernández, de Moreno, y Federico Achával, de Pilar, junto con otros jefes comunales.

Celebramos el Día de la Militancia Peronista junto a @SergioMassa , integrantes de la Liga de Intendentes, del Espacio Reconquista y dirigentes peronistas de todo el país en el Teatro Otamendi de San Fernando. pic.twitter.com/cb3NrCTDgJ — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) November 18, 2026

El encuentro comenzó con la marcha peronista y el Himno Nacional, seguido de una intervención del streamer “El Peroncho”, y cerró con un video realizado con inteligencia artificial en el que se recreó a Juan Domingo Perón hablando sobre los problemas actuales del país y el futuro de la Argentina.

La reunión tuvo una ausencia de peso: Axel Kicillof no participó ni envió representantes del Movimiento Derecho al Futuro.

Desde el entorno del gobernador señalaron que no habían recibido una invitación, mientras que desde el massismo explicaron que no se había convocado a ningún gobernador.

PJ de Morón

Por su parte, el MDF de Morón organizó un acto inaugural en la nueva sede del Consejo del Partido Justicialista, que conduce el concejal Claudio Román, en el segundo piso de la calle Almirante Brown 1095, al que asistieron los intendentes Lucas Ghi y Pablo Descalzo (Ituzaingó).

Por supuesto, se sumaron los funcionarios bonaerenses Adrián Grana y Ariel Aguilera; el director del BAPRO y coordinador nacional del MDF, Alberto Descalzo; y dirigentes del mundo sindical como Darío Silva (ATE y CTA Morón) y el secretario del Sindicatos de Empleados Municipales, Luis Duré, además de concejales y dirigentes del MDF.

Tras la jornada, la jefa de Gabinete de Morón, Estefanía Franco, compartió en sus redes la entrega al presidente del Consejo de un cuadro con la imagen de Juan D. Perón y Evita (vestidos con la remera actual del club Deportivo Morón).