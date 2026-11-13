Ledesma: «Las 62 Organizaciones debieran ser el brazo político en las negociaciones del peronismo»

El secretario del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, reclamó que las 62 Organizaciones Peronistas, que este año está en plan de normalización de todas sus delegaciones regionales, forme parte de la toma de decisiones políticas de cara al año electoral y que se incorporen representantes sindicales en las listas.

En una reunión con delegados y encargados seccionales se avanzó en la planificación del acto del 17 de noviembre (Día de la Militancia) que realizarán las 62 Organizaciones en la Federación Argentina de Box (Castro Barros 75, CABA).

Ese día, está previsto que el exdiputado nacional y conductor del SEOCA sea uno de los ordadores, junto con José Ibarra, secretario General de las 62. «El SEOCA Zona Oeste, va a marcar una tendencia y a reafirmar con fuego este concepto de levantar las 62 Organizaciones Peronistas para llevar adelante, para componer y para integrar las listas», dijo.

En ese sentido, el dirigente mercantil sostuvo que «las 62 Organizaciones Peronistas debieran ser el brazo político en las negociaciones del peronismo» y también «estar dispuestas hasta ir con candidatos». Ledesma convocó a los trabajadores a la movilización del martes 17 «porque tenemos que pelear por lo que se viene, y porque el próximo año, que seguramente va a ser peronista, lo tenemos que construir».

«Hay que trabajar porque no nos van a regalar nada, porque a estos señores les queda muchísimo hilo en el carretel para hacer macanas. Y tienen todo el poder económico para comprar fundamentalmente conciencia», expresó ante dirigentes de las 62 Organizaciones Peronistas de las regionales de La Matanza, Moreno, y de «Morón,Ituzaingó y Hurlingham».