Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste anunciaron el fin del pago en efectivo en sus estaciones de peaje de Acceso Norte y Acceso Oeste a partir del 1ero de enero de 2027, consolidando su transformación hacia un modelo de cobro completamente autónomo y electrónico.

Esta modernización busca agilizar la circulación, reducir los tiempos de espera y brindar una experiencia de viaje más simple, segura y eficiente para los usuarios: Actualmente, mas del 90% de los usuarios ya se encuentran adheridos a TelePASE, una cifra que refleja la amplia adopción de los sistemas de pago automático y acompaña el proceso de digitalización de ambas autopistas.

Los usuarios que aún no cuenten con TelePASE podrán abonar sus peajes en las vías identificadas como “Pago Electrónico”, mediante pagos con QR o utilizando pagos sin contacto con tarjetas de débito y crédito Visa y Mastercard con tecnología NFC.

Cabe destacar que las tarifas varían según el medio de pago elegido, siendo TelePASE la alternativa más conveniente.

Ezequiel Hermida, director adjunto de operaciones de Autopistas del Sol y Autopistas del Oeste, destacó que «continuamos mejorando la oferta de pagos automáticos y electrónicos en nuestras estaciones de peaje, apostando a soluciones más ágiles, a partir de tecnología probada, confiable y que brinda a los usuarios garantías de seguridad y trazabilidad de las transacciones».

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