Morón: Una denuncia de LLA se anticipa al final de la Tasa Covid, creada durante la pandemia

El concejal Pablo Tozzi, jefe del bloque de LLA, presentó una denuncia penal para que se investigue si existió una malversación de fondos en torno a la Tasa para Estudio y Prevención Epidemiológica, más conocida como «Tasa Covid», que cobra el Municipio de Morón a un sector del comercio desde julio del 2020, es decir en tiempos de la pandemia.

Según la presentación, el Presupuesto 2026 contempla más de 5.047 millones de pesos de recaudación por este concepto. La denuncia no pretende avanzar sobre la cuestión de fondo, para lo cual está el fuero Contencioso Administrativo, pero sí saber en qué se gastaron esos recursos, que se suponía eran para combatir la emergencia sanitaria, que el gobierno de Alberto Fernández prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2023, es decir el final de su mandato.

La denuncia sobre «averiguación de ilícito» fue presentada ante la Fiscalía General de Morón y alcanza a todos los integrantes del Ejecutivo que hayan participado en la reglamentación, liquidación, percepción y administración de la tasa.

«Pasaron más de seis años desde que nació la Tasa COVID y, sorprendentemente, la TEPE se sigue cobrando!», posteó Tozzi en sus redes sociales. En modo virtual, sostuvo que «más allá de que en Mayo de 2023 la OMS declaró el fin de la emergencia Covid, en Morón se sigue cobrando la Tasa», por lo que presentó un proyecto para derogarla.

«Mi denuncia acusa al intendente de Malversación de fondos, extracciones ilegales y falsedad ideológica», apuntó el edil, que por otro lado vuelve sobre la cuestión impositiva, ya que, por un lado, «no estaría acreditada la prestación de un servicio concreto, efectivo e individualizado que justifique que los contribuyentes continúen abonándolo».

Por otra parte, como se trata de «montos fijos», solicitar determinar si el cobro del tributo se corresponde con la ordenanza Fiscal e Impositiva. Según consta en su última actualización, la Tasa Covid va de los $162 mil, que pagan los bancos por cajero automático, hasta los $23 millones y medio que están obligados a pagar casinos y/o bingos. Esto es adicional a lo que ya pagan por Seguridad e Higiene. Afecta al 4% de los comercios que abonan TISH.

Por último, el concejal Tozzi pidió investigar cuál fue el destino de los fondos recaudados mediante este concepto y cómo fueron administrados por el Ejecutivo. El escrito solicita que se analice si los hechos denunciados podrían encuadrarse en alguna de las figuras contempladas en el Título XI del Libro Segundo del Código Penal, referido a delitos contra la administración pública. Al mismo tiempo que pide derogar el artículo que habilitó su cobro en el 2020.

Ese capítulo sigue vigente pero podría cambiar cuando se trate la próxima reforma Fiscal, que seguramente se debatirá antes de fin de año. En la oposición habría consenso para modificarlo. Aunque por cierto no se necesita de la convocatoria a la Asamblea de Mayores Contribuyentes para bajar tributos. El tema está más vigente que nunca, desde que este año la Corte Suprema sentó límites estrictos al cobro de tasas municipales, en fallos tanto a favor del Banco Galicia contra la Municipalidad de Córdoba; y de la Mutual de Pergamino contra la Municipalidad de Pergamino.

Asimismo, en marzo de éste año, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Morón, a cargo de Marcelo Gradin, declaró «inconstitucional» un aumento de tasas del 3200% que aplicó el Municipio de Merlo a comienzos del 2018 sobre más de un centenar de parcelas rurales, que pasaron de pagar sumas irrisorias de $700 a más de $700k.

Si bien el fallo se justificó en que los aumentos debían ser razonables, en función a la inflación y a otros tributos, también le recordó a los intendentes que la comunas están obligada a ofrecer algún servicio por los tributos que cobran. Y, según el revelamiento de menosimpuestos.com.ar, Morón es el tercer municipio de PBA con mas carga fiscal.