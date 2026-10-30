Allanamiento en Merlo: Una mujer fue detenida, acusada de vender falsos formularios de la ANSES

Una mujer fue detenida en Mariano Acosta, tras una serie de allanamientos en los que secuestraron 237 planillas de ANSES, sellos médicos y de establecimientos educativos y sanitarios.

La causa se inició tras la denuncia de un empleado de la Oficina Anticorrupción de Merlo, que detectó en Facebook Marketplace la oferta de formularios PS 1.47, utilizados para tramitar la Asignación Universal por Hijo (AUH).

La documentación, en principio, seria apócrifa y contendría firmas y sellos atribuidos a una profesional médica que negó tener vinculación con la maniobra.

Los investigadores realizaron una compra pactada en la estación de Merlo, registrada mediante cámaras ocultas y abonada por transferencia bancaria.

A partir de esa operación, analizaron movimientos bancarios, billeteras virtuales y comunicaciones telefónicas, lo que permitió identificar a la presunta vendedora y establecer dos domicilios vinculados.

La imputada, Claudia Isabel Ruiz Díaz, de 44 años, fue notificada en el marco de la causa. Según la investigación, habría operado junto a su pareja y utilizado distintos puntos de encuentro para entregar la documentación.

El procedimiento fue realizado por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos, dependiente de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

La causa por falsificación de documentos públicos tramita en el Juzgado Federal Criminal Nº2 de Morón.

🚨 MERLO: ALLANAMIENTOS POR LA VENTA DE FORMULARIOS TRUCHOS DE ANSES PARA COBRAR LA AUH



Una investigación por presunta falsificación de documentos públicos derivó en dos allanamientos en el partido bonaerense de Merlo, donde se secuestraron 237 planillas de ANSES, sellos médicos… pic.twitter.com/4EGqTvJjeN — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) October 30, 2026