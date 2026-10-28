Vecinos en alerta: Detienen en Moreno a un hombre que se hacía pasar por un policía de la Federal

Un hombre de 33 años fue detenido en la localidad de Cuartel V, luego de que vecinos alertaran en redes sociales que, presuntamente, se hacía pasar por integrante de la Policía Federal Argentina.

El sospechoso vestía una gorra con las siglas PFA, chaleco y remera con la inscripción “Policía”, pantalón negro y borcegos. Al ser interceptado, manifestó que trabajaba como remisero.

Posteriormente fue trasladado a una dependencia policial, donde se procedió al secuestro de las prendas que llevaba colocadas, por disposición de la Fiscalía Nº8 de Moreno, a cargo del fiscal Rolando Cardozo.

El expediente fue caratulado como “Averiguación de ilícito” y se dispuso la correspondiente notificación de la formación de la causa judicial.

Ahora, la Justicia deberá determinar qué ocurrió y establecer si efectivamente existió una conducta delictiva. Hasta el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y no se encuentra acreditado que el hombre haya cometido un delito.