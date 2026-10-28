Sabbatella: “Estamos trabajando en la elaboración del Plan 2040 para volver a gobernar Morón”

Con la elección de 2027 como norte, el ex intendente de Morón Martín Sabbatella mantuvo una reunión de trabajo con la directora ejecutiva del Centro Iberoamericano de Desarrollo Estratégico Urbano (CIDEU), Rosa Arlene, para abordar distintos temas para el desarrollo del Municipio, similar al Plan 2020 que presentó ha dos décadas atrás.

«Estamos trabajando en la elaboración del Plan 2040 para volver a gobernar Morón. La planificación estratégica es clave para gestionar un gobierno local con mirada innovadora, que dé respuestas inmediatas a las demandas de la comunidad y al mismo tiempo proyecte una ciudad con desarrollo a mediano y largo plazo», sostuvo el líder del Nuevo Encuentro.

«En esa línea, conversamos con la directora Ejecutiva del CIDEU, red que conecta a más de 150 gobiernos locales de Iberoamérica, universidades y entidades públicas y privadas para pensar, planificar y transformar las políticas públicas territoriales», explicó como parte de su plataforma electoral, con vistas a la elección (¿interna?) municipal venidera.

El futuro de Morón no espera: se planifica y se construye en comunidad.



Amamos este municipio y elegimos vivir acá. Es momento de recuperar la vocación transformadora e innovadora de nuestros barrios y encarar juntos el Plan de Gestión Morón 2040, escuchando las demandas reales… pic.twitter.com/kOHEhKFq1R — Martín Sabbatella (@Sabbatella) October 19, 2026

Aunque su partido es parte de la coalición de gobierno en la Provincia y el Municipio, la relación con el gobierno de Lucas Ghi detonó hace dos años, por lo que Sabbatella busca ponerle el cuerpo para recuperar al distrito que lo vio nacer políticamente, con dos reelecciones (como Nuevo Morón) que lo llevaron, primero, a la Cámara de Diputados (en 2009) para luego a ocupar espacios tanto en organismos nacionales (AFSCA y ACUMAR) como en PBA.

El vinculo entre el Municipio de Morón y el CIDEU tiene una historia de trabajo compartido que se inició durante la primera gestión de Sabbatella, a comienzos de los años 2000.

«Construir un mejor Morón exige compromiso, seriedad y una mirada estratégica. Nuestra ciudad tiene una historia ligada a la vanguardia en planificación y participación comunitaria, que hoy se dejó completamente de lado”, afirmó Sabbatella. “Retomar ese horizonte es indispensable para construir el futuro que nuestros vecinos y vecinas merecen», concluyó.