Detienen a un sospechoso de 19 años, por el asesinato de un cabo de la Policía Federal en Merlo

La Policía logró identificar y detener, en Paso del Rey, a un sospechoso de 19 años por el crimen del cabo primero de la Federal Nicolás José Aragón (30), ocurrido en el miércoles último en el partido de Merlo, durante un intento de robo.

El ataque ocurrió en la intersección de la avenida Bicentenario y Filiberto, en el barrio Pompeya, cuando dos delincuentes abordaron a Aragón con la intención de sustraerle su moto.

Durante el forcejeo, los asaltantes lograron arrebatarle su arma reglamentaria, una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros, y luego le dispararon a quemarropa. El suboficial de la PFA falleció el jueves en el hospital Héroes de Malvinas a raíz de las graves heridas sufridas.

El trabajo investigativo llevado adelante por el personal del Destacamento de Barrio Pompeya resultó fundamental para avanzar en el esclarecimiento del hecho. Así fue que se concretaron dos allanamientos, uno en la calle Corvalán al 5000 y el otro en Segundo Sombra al 5100, ambos del partido de Moreno, que dieron como resultado la aprehensión de M.F.M. de 19 años.

Durante los allanamientos se secuestraron distintos elementos de interés para la causa, entre ellos una motocicleta Honda GLH 150 cc, prendas de vestir, teléfonos celulares, dinero en efectivo y estupefacientes.

Mientras los efectivos se apostaban en torno al domicilio de su novia de 14 años, el sospechoso salió raudamente al mando de una moto y pretendió escapar.

Pero, ante la superioridad policial, abandonó el rodado e intentó escapar corriendo, cosa que también le fue impedida.

El acusado del crimen de Aragón se negó a declarar y quedó formalmente imputado en una causa penal bajo cargos por los delitos de «Robo agravado por el uso de arma de fuego y homicidio criminis causae», que tiene una pena en expectativa de prisión perpetua.

La investigación aún no está terminada, la justicia busca a su cómplice, que ya está identificado y por el momento continúa prófugo.