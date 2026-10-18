Día de la Lealtad: En La Matanza, Kicillof aseguró que el peronismo «va a volver a gobernar» en 2027

Este sábado 17, con motivo de celebrar el Día de la Lealtad, las diferentes alas del peronismo bonaerense tuvieron distintos actos, de acuerdo a la interna que subyace el liderazgo del espacio, de cara las elecciones presidenciales del 2027.

Desde La Matanza, el gobernador Axel Kicillof llamó a la unidad del espacio, criticó con dureza la política exterior del presidente Javier Milei y pidió construir una alternativa electoral para “terminar con esta pesadilla”.

«Lo dije el otro día y lo digo hoy: cuenten conmigo para poner el cuerpo, para recorrer el país y para asumir las responsabilidades que tocan en esta hora del país. Al peronismo no hay desafío que le quede grande. El peronismo va a volver a gobernar la Argentina: nuestra tarea es construir una alternativa, representar a nuestro pueblo y recuperar la Argentina para los argentinos».

El mandatario bonaerense enfatizó el impacto cultural del Justicialismo al señalar que «hubo una revolución económica, política y social, pero también una revolución de las conciencias» bajo la premisa de que «nadie se arrodilla ante los poderosos».

Inmediatamente, trazó un duro paralelismo con la coyuntura actual y cuestionó severamente el alineamiento internacional del Gobierno nacional: «Decía Perón que si nuestros adversarios se ponen en frente de nuestras banderas, se van a encontrar con un pueblo que lucha y resiste. La Argentina no puede recibir órdenes de otro país: no podemos tener en vez de presidente a un che, pibe de los mandados del presidente de los Estados Unidos».

«Tenemos un adversario poderoso, con recursos internacionales, que quiere instaurar en Argentina una vuelta a la dependencia absoluta. Ante eso vengo a recordar una de las 20 verdades del peronismo: el adversario está allá, es contra ellos. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista», remarcó acompañado de su vice, Verónica Magario, y del intendente, Fernando Espinoza.

Además comparecieron la jefa comunal de Moreno, Mariel Fernández (también estuvo en San José 1111); el exintendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo; dirigentes de ATE y CTA y el secretario del SEOCA, Julio Ledesma, entre otros.

No vamos a quedarnos de brazos cruzados viendo sufrir a los argentinos. Con las banderas históricas del peronismo vamos a dar vuelta este presente y a construir la victoria que le devuelva la dignidad al pueblo trabajador.



Es lo que nos exige este momento histórico y la mejor… pic.twitter.com/RANACKFXsC — Axel Kicillof (@Kicillofok) October 17, 2026

Por la tarde, la militancia kirchnerista se movilizó y se reunió en el barrio porteño de Constitución para estar junto a la exmandataria en su domicilio, donde cumple la condena impuesta por la Causa Vialidad.

La expresidenta, Cristina Kichner, salió al balcón y saludó a la militancia reunida en San José 1111. Se mostró alegre, emocionada y con un constante símbolo de la letra V de la victoria.

El Partido Justicialista nacional, en tanto, comparó la situación de Cristina Kirchner con la proscripción de Juan Domingo Perón y convocó a su militancia a “luchar y construir las condiciones políticas necesarias” para lograr su libertad.

“No se trata de justicia: se trata de proscripción”, señaló el comunicado, que acusó al poder de buscar impedir que el pueblo vuelva a elegir “a la dirigente política más importante de la oposición”.

Además, el PJ cuestionó la condena contra la exmandataria, a la que definió como “sin pruebas”, y sostuvo que la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos es “el verdadero objetivo de la persecución”.

En ese marco, el PJ llamó a su militancia, sus organizaciones, los trabajadores y “todos los sectores democráticos del país” a asumir una “responsabilidad histórica” para reclamar la libertad de Cristina Kirchner y el fin de su proscripción.

El hijo de la exmandataria se presentó en Chaco junto al senador y exgobernador Jorge Capitanich, donde lanzó un mensaje hacia la interna del PJ y sostuvo que Cristina Kirchner está “secuestrada” por “el poder económico más concentrado y recalcitrante de la Argentina, que son unos poquitos empresarios”.

El líder de La Cámpora cargó contra aquellos dirigentes que realizan discursos de confrontación y luego no sostienen su posición: «Hay muchos que les gusta agarrar el micrófono y subirse a las tarimas a decir discursos lindos y a prometer batalla, que después al primer chasquibún salen corriendo».

En la misma línea, convocó a «romper la inercia de los dirigentes conformistas y representar la esperanza de la gente que no puede más».

«Aunque estemos cagados a palos y se sienta muchas veces que el futuro nos queda lejos, que tengamos la convicción y la fuerza para recuperar la patria», concluyó.

En el Día de la Lealtad, visita imprescindible a la principal líder del peronismo.



La verdadera condena es inhabilitarla para ejercer cargos públicos e intentar disciplinar a toda la dirigencia política. pic.twitter.com/YDEuwgyQbh — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) October 17, 2026