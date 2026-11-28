Con la presencia de 85 gremios, la CGT Regional Morón, Hurlingham e Ituzaingó renovó oficialmente autoridades este viernes al dar conformidad a una lista de unidad. Del acto realizado en la sede de los metalúrgicos participaron el ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, Walter Correa; y el secretario de Interior de la CGT, Héctor Daer.

En este consenso se resolvió que el gastronómico Alfonso Martínez se mantenga en el triunvirato que conduce esta Regional, acompañado desde ahora por Rubén Andrada (de la delegación local de la UOM) y Marcelo Notario (de Camioneros). La lista conformó a todos, salvando la interna: Martínez es concejal por el MDF y Notario de Fuerza Patria.

Detrás del triunviro se designaron nada menos que seis secretarios Adjuntos. A saber: Oscar Alberto Rizzo (de la UOCRA), Claudia Belén Schiavello (SADOP), Ricardo Carlos Gamarra (La Bancaria), David Norman Ponce (SETIA), Gustavo Gabriel Sanz (Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón) y Víctor Hugo Berrojalbis (Plástico).

Además, Joaquín Alberto Signes (SOEGYPE) quedó como secretario Gremial; Alicia Susana Yancsik (Gráficos) de Organización; y el ex concejal de Ituzaingó Nahuel Segovia (de empleados de AFIP), como secretario de Acción Social.

Participé de la renovación de autoridades de la CGT Regional Morón-Hurlingham-Ituzaingó en la sede de UOM Morón, junto a los compañeros Héctor Daer, Carlos Acuña, y el triunvirato de la Regional, los compañeros Alfonso Martínez, Marcelo Notario y Rubén Andrada.



Felicitaciones a… pic.twitter.com/C8W2uSxhui — Walter Correa (@waltercorreaok) November 28, 2026

«Felicitaciones a cada organización sindical que hoy ratificó el camino de la unidad. Frente a un modelo nacional de industricidio y entrega de soberanía, el movimiento obrero marca el rumbo hacia una Argentina justa, libre y soberana, con trabajo digno y derechos garantizados», apuntó Correa, quien enfrenta a una ambigua convocatoria al Consejo Municipal del Salario: Cuestionado por la FESIMUBO, resiste movilizaciones para no quedar mal con los intendentes.

62 Organizaciones: Encuentro con Uñac e invitación a Kicillof

En el marco de las reuniones que viene realizando con referentes políticos y sindicales, la Mesa Nacional de las 62 Organizaciones Peronistas recibieron este viernes en su sede oficial de CABA al senador nacional de San Juan Sergio Uñac.

Del encuentro encabezado por José Ibarra participó también el titular del Sindicato de Empleados de Comercio de la Zona Oeste y secretario de Acción Política de las 62, Julio Rubén Ledesma, quien destacó la experiencia de gestión de Uñac y coincidió en su mirada sobre políticas centradas en el empleo, la industria y la producción nacional.

En el intercambio con el senador, se reflexionó sobre los desafíos que se enfrenta la Argentina y la importancia de construir una visión estratégica que contemple las particularidades y potencialidades de cada región. Para seguir fortaleciendo el diálogo, el brazo político del movimiento obrero seguirá manteniendo estos encuentros en el marco de una agenda con referentes políticos, gremiales y sociales «para articular la unidad del peronismo de cara al 2027».

Según se adelantó se envió la invitación formal al gobernador Axel Kicillof y se espera coordinar la fecha según su agenda.

Continuamos impulsando espacios de diálogo e intercambio con distintos sectores. Hoy recibimos al senador nacional Sergio Uñac para compartir miradas sobre los desafíos de la Argentina y el papel del movimiento obrero en su desarrollo. pic.twitter.com/Fe5zy7xHmL — Las 62 Organizaciones Oficial (@las62oficial) November 27, 2026